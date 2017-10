„Hitler“-Graffiti an ehemaligem Pfarrhaus in Lobstädt entdeckt

Neukieritzsch/Lobstädt. Unbekannte Täter haben in Lobstädt mehrere Gebäude mit Nazisymbolen beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, müssen sie in der Zeit von Donnerstagabend bis Sonnabendnachmittag unterwegs gewesen sein. Mittels roter Farbe hätten sie auf der Fläche von einem Quadratmeter Hakenkreuze sowie den Schriftzug „Hitler“ an die Wand des ehemaligen Pfarrgebäudes gesprüht. An drei weiteren Objekten in Lobstädt wurden ausländerfeindliche Parolen an Stromverteilerkästen gesprüht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können.

Informationen nimmt das Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a, Telefon 03433/2440 entgegen.

Von LVZ