Groitzsch/Frohburg. Nur rund 22 Kilometer Luftlinie liegen die Wetterstationen der Hobby-Meteorologen Olaf Becher in Groitzsch und Ronald Reiß in Frohburg auseinander. Eine ähnliche Bilanz für 2016 ist da mehr als wahrscheinlich. Rein gefühlsmäßig gab es einen Winter in der Light-Version, ein trockenes Frühjahr und einen mittelmäßigen sowie verspäteten Sommer, aber auch geringeren Niederschlag, können beide zusammengefasst werden. Dann aber schon gehen die Werte und vor allem die Wertungen auseinander. So spricht Becher davon, dass sich „der Trend der Klimaerwärmung fortgesetzt“ hat. Die Groitzscher Durchschnittstemperatur des Vorjahrs von 10,6 Grad Celsius ist 1,6 Grad höher im Vergleich zur gültigen Referenzperiode (1961 bis 1990), teilt er mit. Hingegen war in Frohburg der Schnitt laut Reiß 10,99 Grad Celsius, was nach zwei Jahren (also eine völlig andere Bezugszeit) erstmals einen Rückgang um ein Grad bedeutet.

Auf einem Nenner liegen die Wetterfrösche beim kältesten Tag 2016, zumindest beim Datum. Wobei an dem 22. Januar die Tiefsttemperatur doch deutlich differierte. Den minus 11,6 Grad in der Schusterstadt (Tagesschnitt minus 6,7 Grad) standen sogar minus 14,4 Grad in der Rennstadt gegenüber. Unterschiede gibt es auch bei dem entgegengesetzten Extrem. Becher gibt als wärmsten Tag den 24. Juni mit einem Durchschnitt von 26,6 Grad an. Die Groitzscher Höchsttemperatur wurde aber erst am 26. August mit 35,1 Grad erzielt. Frohburg konnte es erneut „besser“ – mit 35,9 Grad Celsius am 28. August.

Reiß hat zudem den wärmsten September seit 1928 (die ältesten Daten in seinem Besitz) mit einer Durchschnittstemperatur von 20,46 Grad registriert. Der Februar war der wärmste seit 1990 mit 5,7 Grad. Trotzdem schien die Sonne in den vergangenen zwölf Monaten be­trächtlich weniger als zuletzt üblich. Sie brachte es auf 1689,35 Stunden, was 500 bis 700 Stunden unter den Zahlen der letzten Jahre ist. Deshalb war der Oktober seit 2010 wieder einmal nicht golden, sondern zu kalt (Schnitt 8,8 Grad Celsius).

Der Luftdruck erreichte in Frohburg erst am 29 Dezember seinen Spitzenwert von 1043,9 Hektopascal (wie Millibar). „Das ist der höchste Wert seit 1978, als ich mit meinen Messungen anfing“, so der 51-Jährige. „Wer ein Barometer besitzt, wird festgestellt haben, dass der Zeiger ganz unten stand, da ist bei 1050 Hektopascal Schluss.“ Am niedrigsten war der Luftdruck bereits am 9. Februar mit 983,7 Hektopascal .

Über seine Stadt zogen nur sechs Gewitter direkt hinweg, „normal sind 20 bis 25“, teilt Ronald Reiß mit. Auch der Regen war mit 520 Liter pro Quadratmeter nicht so ergiebig wie sonst, es fehlten circa 35 Liter im Jahresdurchschnitt. An 151 Tagen fiel aber Niederschlag. Und der Wind hielt sich ebenfalls etwas zurück. Immerhin wurde am 9. Februar mit 65,9 Kilometer pro Stunde die schnellste Böe gemessen. Hauptwindrichtung war Süd-West.

In Groitzsch startete 2016 teils frostig und mit zwei kurzen Schneeperioden. Doch Ende Januar wurde die Zehn-Grad-Marke überschritten. Im Februar waren die Straßen nur weiß vom Konfetti des Faschingsumzugs, ehe es am Schalttag Dauerschneefall gab. Mit 29 Frost-, neun Eistagen und elf Tagen mit Schneefall sowie der Durchschnittstemperatur von 4,2 Grad zählte der Winter 2015/2016 zu den vier wärmsten seit 1881, erfuhr Olaf Becher vom Deutschen Wetterdienst.

Der Frühling ließ auf sich warten. Längeren Sonnenschein brachte die erste Maihälfte, wobei es deutlich an Niederschlag für die Vegetation fehlte. Dafür läutete ein nasser Juni (80,8 Liter pro Quadratmeter) den durchwachsenen Sommer ein. Der lief Ende August zur Bestform auf. Sogar sechs September-Tage hatten mehr als 30 Grad, „was die Saison einiger Freibäder verlängerte“, so der 45-jährige Wetterfrosch. Insgesamt gab es 21 solcher Hitzetage.

Danach schaltete der Oktober sofort in den Herbstmodus: wolkiges, regnerisches und kühles Schmuddelwetter. Wind, Nebel und der erste Frost kamen im November dazu. Der Dezember begann dauerfrostig, aber ohne Schnee, ehe die Feiertage bei milden Temperaturen, Regen und Sturm wettertechnisch kaum weihnachtlich waren. Gewitter grollten nur achtmal über Groitzsch. An 163 Tagen mit Niederschlag (davon 13 mit Schnee) fielen 504,6 Liter pro Quadratmeter – 77 weniger als üblich. Am trockensten war der Mai mit (10,4 Liter).

www.groitzsch-wetter.de

www.frohburg-wetter.de

Von LVZ