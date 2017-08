Hochfackel bei Dow in Böhlen brennt am Donnerstag und Freitag

Böhlen. Kurzfristig notwendige Reparaturarbeiten an der Bodenfackel im Dow-Werk Böhlen werden am Donnerstag und Freitag durchgeführt. Wie das Unternehmen mitteilt, werden über die Bodenfackel bei normalem Produktionsbetrieb in geringen Mengen überschüssige Gase verbrannt. Aufgrund der Reparatur steht die Bodenfackel im benannten Zeitraum allerdings nicht zur Verfügung, so dass sämtliche überschüssigen Gase über die Hochfackel abgeführt werden müssen.

Dadurch sei mit aktiver Hochfackel und Lärmemissionen zu rechnen. Die Dow bittet die Nachbarschaft für eventuell auftretende Belästigungen um Verständnis. Vom Unternehmen werde alles getan, um diese so gering wie möglich zu halten. Die Behörden seien bereits informiert.

Die Hochfackel ist eine Sicherheitseinrichtung für den Betrieb der Anlagen am Chemiestandort Böhlen. Mit ihrer Hilfe werden überschüssige Kohlenwasserstoffgase gefahrlos verbrannt. Sie kommt vor allem beim An- und Abfahren der Produktionsanlagen und bei Betriebsstörungen zum Einsatz.

Von Julia Tonne