Rötha/Espenhain. Das schmale Teersträßchen steigt gemächlich an. Gerade so steil, dass hier früher, Ende der 1930er -Jahre, Züge den Abraum aus dem Aufschluss des Tagebaus Espenhain hinauffahren konnten. So entstand die Halde Trages, manche sagen Hochhalde. Und hoch ist dieser künstliche Berg wirklich. Bis zu 66 Meter erhebt sich das dreieckige Plateau, dessen Kanten unten gut zwei, oben gut einen Kilometer lang sind über die Umgebung.

Herr über diesen gigantischen Erdhaufen ist Ronald Müller aus Leipzig. Der 51-Jährige ist Eigentümer des Areals. Er betreibt in Leipzig die Firma Autoservice Müller und bewirtschaftet als Forstbetrieb Müller die Halde. Die für ihn und seine Familie zugleich ein Rückzugsort abseits der hektischen Stadt ist. Denn aus der einst kargen Abraumhalde wird mehr und mehr ein natürliches, grünes Erholungsgebiet.

Ronald Müller ist Herr über die Halde Trages. Quelle: André Neumann

Bepflanzt wurde sie schon ab 1950, bald nach Ende der Aufschüttung. Müller selbst macht fleißig damit weiter. Er legt selbst Schonungen an oder stellt Bauherren Flächen für Ausgleichspflanzungen zur Verfügung. Seit sechs Jahren wachsen beispielsweise auf der Westseite auf rund 21 Hektar Land Kiefern heran, die jetzt schon stattliche drei Meter groß sind.

In die vorhandenen bewaldeten Abschnitte, in denen noch die Pioniergehölze stehen, setzt er Buchen und Eichen, die allmählich heranwachsen. Weil es hier oben auch viele Tiere gibt, die gern an jungen Trieben knabbern, zäunt er die Abschnitte ein. Alles in allem ist die Bewaldung der Halde also eine sehr langwierige Angelegenheit, eine für Generationen. „Da ist unser kurzes Menschenleben nur ein Atemzug“, sagt Ronald Müller, der jeden Schritt, den er hier oben tut, zu genießen scheint.

Wie die Pflanzenwelt die Halde erobert, so haben es längst auch die Tiere getan. Rehe, Hasen und Fasane gibt es und auch Wildschweine. Der Wildbestand ist so groß, dass neben Müller selbst noch eine Handvoll weitere Jäger hier oben unterwegs sind. „Alle keine wilden Schießer“, sagt er. Bevor die Halde für den Besucherverkehr geöffnet wurde, erzählt Ronald Müller, konnte man hier schnell mal einem Wildschwein begegnen. Heute müsste man sich schon mal einen halben Tag ruhig hinsetzen, um eins zu Gesicht zu bekommen.

1999 wurde ein Rundwanderweg über das Plateau eröffnet, 2003 kam der Aussichtsturm dazu. Besucher kommen gern hier hinauf, wie unter anderem das Gipfelbuch zeigt, welches der Heimatverein Kitzscher hier oben installiert hat. Daneben zeigt ein Findling die Erhebung über dem Meeresniveau an: 228,2 Meter. Kurz darunter liegt der so genannte Erzgebirgsblick, Müllers Lieblingsplatz. Er selbst hat den Fichtelberg von hier aus noch nicht gesehen, es soll aber tatsächlich möglich sein. Vom Turm aus konnte man ihn kürzlich am besonders klaren Silvestertag durchs Fernglas erblicken. In besagtem Gipfelbuch am Fuß des Turms hat jemand ein paar Hinweise notiert, wie von ganz oben aus sogar der Brocken gesehen werden könne.

Leider, erzählt der Haldenbesitzer, bekomme er es immer wieder auch mit Vandalismus zu tun. Am Erzgebirgsblick mit überdachtem Tisch und Fahrradständer hat er erst vor wenigen Wochen eine neue Bank aufgestellt. Die trägt schon die ersten Schmierereien. Und unten am Wanderparkplatz zwischen Trages und Mölbis findet er immer wieder wild entsorgten Müll.

Doch die allermeisten, die auf die Halde kommen, sind Wanderer und Naturliebhaber, auch Radfahrer, die hier die Natur genießen wollen. Die erobert den künstlichen Berg, der einst die Ruß- und Schwefelwolken aus Espenhain abbekam, sehr schnell. Darüber freut sich Ronald Müller, vor allem aber über die Ruhe, die sich hier oben finden lässt. „Es muss nicht überall Belantis sein“, sagt der Familienvater. „Es muss in unserer Gesellschaft auch ein paar Ruhepunkte geben.“ Wer den Aufstieg auf die Halde Trages schafft (der, egal von wo, immer mindestens zwei Kilometer lang ist), wird einen finden.

Von André Neumann