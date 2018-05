Borna Straßenbau - Hohlräume? Groitzscher Ortsumgehung verzögert sich Die geplante Ortsumgehung der S 65 in Groitzsch wird sich weiter verzögern. Grund dafür sind vermutete Hohlräume unter der künftigen Trasse, die von früherer Bergbautätigkeit herrühren.

Blick auf die Ampelkreuzung Schusterstraße (B 176), Am Pappelhain und Am Bahndamm in Groitzsch. Hier soll künftig ein Kreisverkehr in das Gewerbegebiet führen und die Umgehungsstraße weiter über das Kalte Feld in Richtung Altengroitzsch verlaufen. Quelle: Google Maps