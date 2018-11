Regis-Breitingen

Zum Brand auf einem Balkon wurde die Feuerwehr Regis-Breitingen am Freitagabend gerufen. Größere Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus in der Wohnsiedlung „Kuchenstück“ im Norden der Stadt hatte zur Alarmierung gegen 18.40 Uhr geführt. Auch die Feuerwehr Ramsdorf und die Bornaer Drehleiter wurden geordert.

Die beim Balkonbrand beschädigte Ausstattung. Quelle: Feuerwehr Regis-Breitingen

Ein Bewohner hatte auf dem Balkon im ersten Obergeschoss seinen Holzkohlegrill in Betrieb genommen, informiert Wehrleiter Karsten Jockisch. Herausgefallene Glut hatte den Kunststoffbelag leicht in Brand gesetzt. Das sei schnell mit der Kübelspritze gelöscht worden. Allerdings waren bereits Balkonboden, -umrandung und -ausstattung bereits stark beschädigt gewesen. Zudem war der Rauch durch die offene Balkontür in die Wohnung gezogen. Die Kameraden beseitigten ihn mittels einer Überdruckbelüftung, so Jockisch. Zur Schadenshöhe ist nichts bekannt.

Weitere Reste vom Balkon. Quelle: Feuerwehr Regis-Breitingen

Von okz