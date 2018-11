Neukieritzsch

Mädchen und Jungen, die an der Grundschule in Neukieritzsch lernen und dort den neuen Hort besuchen, können sich über viele neue Spiele freuen. Beide Einrichtungen haben bei der landesweiten Initiative „Spielen macht Schule“ und deren Programm „Spielen am Nachmittag“ ein Spielepaket im Wert von jeweils rund 1000 Euro gewonnen.

Die Mädchen und Jungen der vierten Klassen haben die neuen Spiele schon getestet. Sie durften alles auspacken und ausprobieren und können den jüngeren Schülern jetzt Aufbau und Spielregeln erklären.

Zweites Paket für Grundschule Neukieritzsch

Für die Grundschule ist es nach 2013 schon das zweite Paket, freut sich Schulleiterin Annett Brückner. Für sie ist das Spielen ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts, zumal die Träger des Programms „Spiele macht Schule“ gezielt solche Spiele anbieten, die im Unterricht verwendet werden können.

Neues Spielepaket für Grundschule und Hort in Neukieritzsch. Quelle: André Neumann

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz gratulierte den Siegern des diesjährigen Wettbewerbes: „Spielen und Lernen sind eng miteinander verbunden“, sagte er. Die ausgezeichneten Schulen hätten das hervorragend in ihren Schulalltag integriert.

Modelleisenbahn steht im Hort der Schule

Dass der Hort gleichzeitig bedacht wurde, war nicht abgestimmt, sagen Brückner und Hortleiter Tino Tilschner. Als die Bewerbungsphase lief, befand sich der Hort noch in seinem alten Domizil in der Kindertagesstätte Haus der Zukunft und man habe gegenseitig nicht von den Bewerbungen gewusst. Um so größer jetzt die Freude, dass der Hort kurz nach dem Start zum Schuljahresbeginn im Obergeschoss der Schule eine ansehnliche Spiele-Ausstattung für die Mädchen und Jungen hat.

Zu der gehört auch eine Modelleisenbahn. Die steckte zwar im Spielepaket, das die Grundschule bekommen hat, aufgebaut werden soll sie aber in der Vorweihnachtszeit im Hort: „Dort sind dieselben Kinder und es ist am Nachmittag mehr Zeit zum Spielen“, sagt die Schulleiterin Brückner.

Hort und Schule arbeiten eng zusammen

Sie setzt mit ihrem Kollegen auch sonst auf enge Zusammenarbeit der Einrichtungen, auch wenn beide mit Kommune und Volkssolidarität unterschiedliche Träger haben. Die Kooperation zeigt sich auch bei der gemeinsamen Nutzung von Räumen im Untergeschoss. Die waren im vorigen Jahr mit Hilfe von Eltern und mit Geld aus einem Spendenlauf verschönert worden, mit Farbe, einem flauschigen Bodenbelag und ersten Möbeln.

Schulleiterin Annett Brückner arbeitet eng mit dem Hort zusammen. Quelle: Jens Paul Taubert

In einem der Räume befindet sich die Schulbibliothek, wo die Mädchen und Jungen, klassenstufenweise sortiert, Bücher und Spiele finden. Am Nachmittag kann sie der Hort nutzen. Der zweite Raum ist noch ohne Ausstattung, er soll zu einem Forscherlabor gemacht werden.

Chemieunternehmen Dow unterstützt Grundschule ebenfalls

Dafür bekam die Grundschule gerade 8000 Euro vom Chemieunternehmen Dow aus dessen Spendenprogramm „Wir für hier“, das gemeinnützige Vereine, Organisationen und Projekte in der Region unterstützt. Der ehemalige Lagerraum ist schon renoviert, soll aber noch mit Möbeln und Technik ausgestattet werden sowie mit speziellen Spielen, die den kindlichen Forscherdrang bedienen: Chemiebaukasten, Kinderlabor, Holz- und Metallbaukasten aber auch mit mathematischen Spielen und Lernspielen für Englisch. Auch das Forscherlabor können die Kinder während der Hortzeit nutzen.

Von André Neumann