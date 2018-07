Groitzsch/Grossstolpen

Sommerferien mit bestem Sonnenschein und heißen Temperaturen, aber nicht baden? Das geht gar nicht, hieß es im Hort Groitzsch. Und so hat das Team um Leiterin Siegrun Jentsch ein Wassercamp am Großstolpener See organisiert. „Federführend war dabei Martin Reinhold, der Erzieher und Rettungsschwimmer ist“, sagt die Chefin. „Er hat sich dazu noch Unterstützung vom DRK organisiert.“

Nichtschwimmerbecken im Bad war noch nicht freigegeben

Eigentlich nutzt der Hort sonst das Pegauer Stadtbad für die Abkühlung. „Aber nach der Sanierung war dort das Nichtschwimmerbecken noch nicht freigegeben.“ Und so wurde in Abstimmung mit der Stadt ein Bereich am See abgesperrt. „Es sind ja Schüler der 1. bis 4. Klasse, da müssen wir auf die Sicherheit achten“, so Jentsch.

Auch wenn mal die Sonne nicht so scheint, gefällt es den Kindern beim Wassercamp am Großstolpener See. Quelle: Hort Groitzsch

Bis zu 90 Kinder wurden pro Tag betreut, „eine große Hausnummer“. Die meisten kamen mit dem Fahrrad, „der neue Radweg sei ja super“. Andere wurden von den Eltern sowie mit dem Kleinbus gebracht. Alle vergnügten sich dann bei Sport und Spiel, natürlich im und auf dem Wasser. Es wurde gebadet, Schlauch- und Raftingboote waren im Einsatz sowie zwei Stand-Up-Paddling-Bretter, wobei die Kinder Schwimmwesten trugen. Zudem gab es eine Schatzsuche, Sandburgen wurden gebaut. Einige Schüler fanden sogar Frösche und Krebse. „Das Ganze war wie Ferienlager-Feeling“, meint Jentsch.

Viele Angebote für die letzten beiden Ferienwochen

Derzeit vertreiben sich die Mädchen und Jungen im Hort am Wasserturm ihre Zeit mit Basteleien, Spielgeräten und Rollenspielen. „In den nächsten zwei Wochen haben wir zwar Betriebsferien, aber dann haben wir noch mal zwei Wochen Angebote“, blickt die Hortleiterin voraus.

Besuche im Denkmal Ziegelei Erbs, auf dem Alpakahof Altengroitzsch und im Kino sind unter anderem geplant. Der Naturfreunde- und Heimatverein organisiert eine historischen Waschtag im Museum. Und wenn das Wetter ordentlich mitspielt, soll es auch wieder zum Baden gehen, dann aber ins Stadtbad Pegau, wo das Nichtschwimmerbecken inzwischen genutzt werden kann.

Von Olaf Krenz