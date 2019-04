Pegau

Handarbeitsmesse – klingt auf Anhieb etwas fade, entpuppt sich aber bei genauerer Betrachtung als Überraschung. So geschehen in Pegau am Wochenende. Denn was an den Ständen geboten wurde, reichte von gestrickten Eierbechern und Häkeltieren über Servietten mit Golddruck und selbstgemachter Marmelade bis hin zu ausgeblasenen Eiern, die nach sorbischer Tradition mit Wachs verziert werden.

Besucherandrang schon im Eingangsbereich des Volkshauses

Schon gleich im Eingangsbereich des Pegauer Volkshauses ging es an den ersten Ständen nur schwer vorwärts. Zahlreiche Besucher drängten sich bereits um den Tisch von Sabine aus Altenburg, die sich beim Nähen auf Patchworktechnik spezialisiert hat. „Genäht habe ich schon, als ich noch ein Kind war, meine Oma war Schneiderin und hat mir sehr viel beigebracht“, erzählte die Rentnerin. Ihr Repertoire reiche von Kuscheldecken über Plüschfiguren bis hin zu Kissen, die bei kleinen Wehwehchen helfen. Bei der Füllung dieser schwört Sabine auf Raps, „der ist sowohl für Wärme- als auch für Kühlkissen geeignet“, erklärte sie. Mit einem speziellen Innenleben zwischen Füllung und Stoff sorge sie dafür, dass der Raps sich über das ganzen Kissen verteile.

Sabine aus altenburg hat sich auf Patchworktechnik spezialisiert und näht auch Nähmaschinen. Quelle: Julia Tonne

Am Nachbartisch war auf den ersten Blick kaum zu erkennen, welche Handarbeit dort gezeigt wurde. Tief gebeugt saß Dagmar Günther über ihrem Arbeitsbereich und verzierte ausgeblasene Eier. Allerdings nicht mit Pinsel und irgendwelchen Farben, sondern mit Federkielen und Wachs. Mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl hatte sie die Kiel-Enden zu kaum sichtbaren Dreiecken, Blüten und Kreisen zurecht geschnitten, um diese anschließend in heißes Wachs zu tauchen, das auf einem Löffel über einem Teelicht erhitzt wurde.

„Die Technik hatte ich mal in Leipzig gesehen und wollte das auch ausprobieren“, erinnerte sich Günther an ihre Anfänge. Bei den ersten Versuchen ging noch das eine oder andere Ei zu Bruch oder war der Wachs war zu flüssig. Mittlerweile ist Günther echter Profi, fräst gar feinste Ornamente in die Eierschalen.

Dagmar Günther aus Bad Lausick verziert Eier mit Hilfe von Federkielen und Wachs. Quelle: Julia Tonne

Seit zehn Jahren stellt Günther ihre Arbeiten schon in Pegau aus und gibt Einblicke in ihre Arbeitsweise, genauso wie ihre Schwiegermutter Heidi Köhler. Allerdings konzentriert diese sich auf Stricksachen: Socken, Kinderschuhe und kleine Kuscheltiere. „Ich mache immer lieber was Kleines, dann sieht man schneller Fortschritte“, begründete sie.

Auch Helga Becker aus Geithain bevorzugt kleine Handarbeiten, sitzt aber zuweilen mehrere Wochen daran. Denn wenn sie ein Bild stickt oder Schleifen, braucht sie viel Geduld und vor allem Zeit. „Ich sticke nicht nach Mustern, sondern zähle die Kästchen selbst aus“, machte sie deutlich. Die Technik hat sie sich über die Jahre selbst angeeignet, arbeitet zuweilen auch auf Bestellungen. „Aber ich sage gleich, wenn jemand ein Bild haben möchte, dass das durchaus ein Vierteljahr dauern kann.“

Selbst die Galerie diente als Ausstellungsfläche

Nicht nur das Erdgeschoss des Volkshauses diente am Sonnabend als Ausstellungsfläche, sondern auch die Galerie. Hier hatten sich Iris Landmann, deren Schwiegertochter Susann Weigel und wiederum deren Mutter Katlen Weigel für den Tag heimisch eingerichtet. Sie verkauften unter anderem genähte Nudeln für Kaufmannsläden, gehäkelte Osterhasen und Gänse. Beliebt bei den Besuchern waren vor allem Eierbecher in Form von Schafen.

Iris Landmann, Susann Weigel und Katlen Weigel haben unter anderem Eierbecher in Form von Schafen und genähte Nudeln für den Kaufmannsladen im Angebot. Quelle: Julia Tonne

Den ganzen Nachmittag über herrschte im Volkshaus Trubel. Unzählige Pegauer und Groitzscher und Besucher aus den Nachbarkommunen waren gekommen, um sich nach dem einen oder anderen Ostergeschenk umzusehen oder Ideen für eigene Kreationen zu sammeln. „Für uns ist die Messe in Pegau immer ein Höhepunkt. Die lassen wir nie aus, denn woanders gibt es so etwas nicht“, machte eine Besucherin deutlich.

Von Julia Tonne