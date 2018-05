Neukieritzsch/Kahnsdorf

Unter riesiger öffentlicher Anteilnahme ist am Sonntag der Strafvollzug in freien Formen im Seehaus Leipzig am Nordufer des Hainer Sees offiziell eröffnet worden. Neben Landes- und Kommunalpolitikern und etlichen geladenen Gästen nutzen hunderte Neugierige die Gelegenheit, die Einrichtung kennen zu lernen. In der verbringen jugendliche Straftäter, die sich dafür bewerben und geeignet sind, ihre Haftzeit in Familienstrukturen mit strengen Regeln und Tagesplänen.

Tobias Merckle, der ursprüngliche Gründer und geschäftsführende Vorstand des Seehaus-Vereins dankte allen Unterstützern, die geholfen haben, dass der Verein sein Projekt am Hainer See trotz zeitweilig starken öffentlichen Widerstandes umsetzen kann.

Ein Modell zeigt, was noch auf dem Areal entstehen soll... Quelle: Andreas Döring

Ein Projekt, welches nach den Worten von Bernd Schiebel vom sächsischen Justizministerium ein Element des Strafvollzuges ist, „um ausgewählte Gefangene erfolgversprechend zu resozialisieren“. Laut Andrea Dombois (CDU), Vizepräsidentin des Sächsischen Landtages, werde der Strafvollzug in freien Formen durch den Seehaus-Verein von allen Fraktionen im Landtag mit Ausnahme der AfD unterstützt.

Aktuell werden in einer Wohngruppe vier jugendliche Straftäter betreut, darunter einer, der über seine Haftzeit hinaus freiwillig noch bis Juni bleibt, um seinen Realschulabschluss zu vollenden. Derzeit ist die zweite Wohngruppe für ebenfalls bis zu sieben Teilnehmer im Aufbau. Laut Merckle stünden im Jugendgefängnis in Regis-Breitingen mehrere junge Häftlinge für einen Wechsel ins Seehaus bereit.

Von André Neumann