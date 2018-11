Borna/Frohburg

Ilse Sebastian wird am Donnerstag 90: Für viele Bornaer ist sie die Frau mit dem kleinen Laden in ihrem Reihenhaus in Borna-Nord. Hier gab es vier Jahrzehnte lang Limo und Bier, Süßigkeiten und Zigaretten und – wenn die Zeit da war – ein offenes Ohr, ein freundliches Wort.

Dass sie Eingang fand in die Literatur, in Guntram Vespers 1000 Seiten starken, 2016 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichneten Roman, hängt indes mit ihrer Jugend zusammen: Als kaum 20-Jährige war sie Hausgehilfin beim praktischen Arzt Dr. Vesper in Frohburg. Der Kontakt zu Guntram, einem der beiden Söhne, der damals noch Kind war, riss über Zeiten und Grenzen hinweg nicht ab. Und beinahe wäre der Schriftsteller zu Ilses rundem Geburtstag gekommen.

Buchautor Guntram Vespers Roman „Frohburg“ wurde 2016 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Quelle: Andre Kempner

Ilse war Haushälterin mit fröhlicher Art

„Ilse war uns Kindern von den Hausgehilfinnen, die wir nacheinander hatten, die liebste. Das lag an ihrer fröhlichen Art. Und meine Mutter schätzte, dass sie sehr zuverlässig war. Mutter und Ilse konnten sehr herzhaft miteinander lachen“, erinnert sich der Autor mit Wärme an die Jubilarin, die ihn sieben Jahrzehnte zuvor, Anfang der fünfziger Jahre, umsorgt hatte – bis Ilse ihren Werner heiratete und die Mediziner-Familie 1957 das Land in Richtung Westen verließ.

Hausgehilfin hatte Ilse, eine geborene Knorr, von Grund auf gelernt. Aufgewachsen in Droßdorf und Kreudnitz, beides längst überbaggerte Dörfer, entschied sie sich gegen die Lehrerausbildung und für die Hauswirtschaft. „Nach der Schule hab ich in Droßdorf auf dem Schloss gelernt, bis der Krieg zu Ende war.“ Stationen waren dann ein Bäcker in Greifenhain, eine alte Dame in Rötha – und schließlich der umfangreiche Vesper'sche Haushalt im Hotel „Zur Post“ am Frohburger Markt.

In der Werkhalle der Graichen Bau- und Möbelwerkstätten hat Guntram Vesper (li.) aus seinem Preisträgerbuch 'Frohburg' gelesen. Quelle: Andreas Döring

Guntram Vesper hat Buch für Ilse signiert

Als Guntram Vesper 2016 vor mehreren Hundert Zuhörern in Graichens Möbelwerkstätten aus seinem Roman las, saß Ilse Sebastian in der ersten Reihe. „Er hat sie während des Vortrags gar nicht bemerkt. Dafür war danach die Freude umso größer“, sagt Enkelin Katrin Munkelt, die damals an ihrer Seite war. Die anderen Autogramm-Jäger mussten sich danach in Geduld fassen, erstmal war Ilse dran. „Da hat er reingeschrieben: Meiner lieben Ilse!“, ist sie noch heute stolz. Und obwohl die Augen nicht mehr so richtig wollen, hat sie das Buch gelesen: „Das war interessant. Vieles kenne ich.“ Über kleine Irrtümer schweigt sie.

Ilse Sebastian war Haushälterin bei Familie Vesper. Quelle: Jens Paul Taubert

Ilse Sebastian baute mit ihrem Mann Werner 1958 ein Haus n Borna, bot später Getränke und Süßes im heimischen Flur an. Sie nutzte eine Reise zum Bruder in den Westen, um einen Abstecher zu Vespers zu machen. Aus den Augen verlor man sich nie wirklich – und im Sommer 2018 trafen Guntram und Ilse unverhofft auf dem Bornaer Markt aufeinander. Da entstand der Gedanke, die Jubilarin zu ihrem 90. Geburtstag unangemeldet aufzusuchen. Dass Guntram Vesper den Plan aufgeben musste, liegt an seiner, nicht ihrer Gesundheit. Im Augenblick ist er gehandicapt.

Vesper ist zum 100. Geburtstag von Ilse eingeladen

Drei Kinder, fünf Enkel, sechs Urenkel – Ilse Sebastians Familie ist groß. Und sie hält zusammen, über geografische Entfernungen hinweg. „Am Sonnabend kommen sie alle. Da wird gefeiert.“ Wäre da der Guntram plötzlich aufgetaucht, „das wäre eine schöne Überraschung geworden“, sagt die Jubilarin und setzt schlagfertig nach: „Dann kommt er halt zu meinem Hundertsten.“

Von Ekkehard Schulreich