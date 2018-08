ER ist eine Legende. Wer seinen Namen nicht kennen sollte, wird ihn an seiner Musik erkennen. Stars wie Whitney Houston („One Moment In Time”), Tina Turner („I Don’t Wanna Lose You”), The Hollies („The Air That I Breathe”), Diana Ross („When You Tell Me That You Love Me“) oder Joe Cocker („Don´t You Love Me Anymore“) haben sie berühmt gemacht. Die Konzerte mit Albert Hammond und dem Leipziger Symphonieorchester, unter anderem in Berlin, Dublin und London, waren immer ein grandioses Erlebnis. Wir konnten erleben, wie tausende Menschen seine Musik feierten und wie aus einem Konzert mit Ihm eine Party wurde. Und gibt es wieder eine Möglichkeit, Albert Hammond live zu erleben: am 25. August 2018, 20 Uhr, open air in der Event-Arena „Volksplatz Borna“. Herzliche Einladung dazu!!! Eine Veranstaltung der Stadt Borna in Kooperation des "Förderverein des Leipziger Symponieorchesters" e.V. Borna Vorverkauf: Kügler „Buch & Kunst“, Mühlgasse 5, Borna, Tel. 03433 201799 Stadt- und Touristinformation, Markt 2, Borna, Tel. 03433 873 195 Orchesterbüro Tel. 034206 54080, sowie unter www.ADticket.de Nähere Infos unter: http://www.lso.de/konzerte/