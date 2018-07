Borna

Zwischen Neukirchen und Zedtlitz (bei Borna) hat am Dienstag die Ernte. Durch das schnelle Handeln der Gerätefahrer konnte Schlimmeres verhindert werden. In Borna hat zudem am Montag eine Wiese An der Wyhra Feuer gefangen – Unbekannte hatten Müllreste in Brand gesetzt.

Feldfeuer waren am Dienstag zudem in Pyrna bei Wurzen, in Trebsen, Nerchau und Fremdiswalde zu löschen.

Durch die anhaltende Trockenheit hatte es in den vergangenen Wochen unzählige Feldbrände im Landkreis Leipzig gegeben. So waren unter anderem in Brandis, Machern, Kössern, Colditz, Pomßen, Ebersbach, Böhlen, Lippendorf, Groitzsch und Gerichshain Böschungen und Felder während des Ernteeinsatzes in Brand geraten.

Mehr zum Thema

Von thl