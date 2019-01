Borna

Eine halbe Million Euro hier, knapp zwei Millionen Euro dort: Die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) hat eine lange Vorhabenliste für das Jahr 2019. Nicht nur, dass sie 3,5 Millionen Euro in den Bau zweier Stadtvillen in der Semmelweisstraße investiert, sie nimmt auch viel Geld für andere Projekte in die Hand.

Eines der Projekte ist der Umbau und die Sanierung der Thomas-Müntzer-Straße 19. Geplant ist dort – ähnlich wie in der Hausnummer 23 – den gesamten Aufgang zu sanieren, einschließlich Grundrissänderungen und Montage eines Aufzugs. „Ziel ist es, aus neun Wohneinheiten sechs größere und vor allem barrierefreie Wohnungen zu machen“, erklärt Geschäftsführer Jan Czinkewitz. Das Unternehmen investiere dafür rund 450 000 Euro.

17 altersgerechte Wohnungen bis 2020

Parallel mit den Bauarbeiten in der Semmelweisstraße beginnt auch die Sanierung der Magdeborner Straße 1. Bis Juli 2020 entstehen in dem Häuserblock eine behinderten- und 17 altersgerechte barrierefreie Wohnungen zwischen 48 und 86 Quadratmetern Größe. „Möglich ist, daraus ein Mehrgenerationenhaus zu machen“, sagt Czinkewitz. Das Vorhaben schlägt allein mit rund 1,9 Millionen Euro zu Buche. Es ähnelt in gewisser Weise der Sanierung in der Oststraße 1/3, und weil hier etliche Mietinteressenten wegen der hohen Nachfrage leer ausgingen, rechnet Czinkewitz erneut mit einer großen Nachfrage.

Geld fließt in diesem Jahr außerdem in die Neugestaltung der Freifläche an der sogenannten Null im Hochhausgebiet. Czinkewitz hofft auf eine Fertigstellung im Juni, dann solle „auf der Null“ der 25. Geburtstag der BWS gefeiert werden. Das Unternehmen plant auf dem Areal einen Spielplatz mit Klettergeräten, einen Bouleplatz sowie eine Parkanlage.

Verkauf des Zwiebelhauses steht bevor

Auf der Agenda der BWS steht in den kommenden Monaten des weiteren der Rückbau des Gebäudes Schulstraße 14 bis 16 in Borna Ost. Und ein Vorhaben, das viele Bornaer interessiert verfolgen dürften: Die BWS prüft derzeit, ob ein Verkauf des Zwiebelhauses an der Ecke Bahnhofsstraße/Angerstraße in Betracht kommt. „Erste Gespräche mit Kaufinteressenten wird es in den nächsten Wochen geben“, sagt Czinkewitz, eine Entscheidung, wer den Zuschlag erhalte, könne voraussichtlich im Frühjahr fallen.

Doch mit dem Verkauf des denkmalgeschützten Hauses geht eine Sanierungsverpflichtung für den zukünftigen Eigentümer einher. „Ziel ist es, dass wieder Leben in das Gebäude einzieht“, macht der BWS-Geschäftsführer deutlich. Ursprünglich hatte das Unternehmen als derzeitiger Besitzer das 1936 errichtete Zwiebelhaus selbst sanieren wollen, kann allerdings nach Aussage von Czinkewitz keine Steuervorteile nutzen. Wer sich für den Kauf interessiere und wie hoch der Kaufpreis sei, wollte er nicht verraten. Nur so viel: „Es gibt mehrere Leute, die Interesse bekundet haben. Und der Preis orientiert sich am Verkehrswertgutachten.“

Das Zwiebelhaus hat gleich mehrere Kaufinteressenten. Voraussichtlich im Frühjahr entscheidet sich, wer neuer Eigentümer wird. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Julia Tonne