In Borna stehen Gartenlauben in Flammen

Borna. Feuer in der Gartenanlage Neu-Witznitz am nördlichen Stadtrand von Borna: Die Polizei wurde am Freitag, 1.30 Uhr, informiert, dass in der Anlage an der Heinrich-Böll-Straße eine Laube in Flammen steht. Die Freiwillige Feuerwehr wurde alarmiert. Bis zu derem Eintreffen versuchten die Beamten per Eimerkette zu löschen. „Als wir den Brandort erreichten, war eine Laube völlig heruntergebrannt, und auch die zweite hatte es arg erwischt“, beschreibt der Bornaer Wehrleiter Toni Winkler die Situation: „Laube Nummer drei war massiv gebaut, die konnten wir halten.“ Allerdings wurde auch die durch die Flammen beschädigt.

Für die insgesamt 21 Kameraden der Feuerwehren Borna und Eula war es nicht leicht, durch die Gartenanlage an die betroffenen Parzellen heranzukommen. Löschwasser wurde durch ein Tanklöschfahrzeug herangeführt. Inklusive des Nachlöschens waren die Ehrenamtlichen bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Die Polizei geht nach Lage der Dinge dafür aus, dass die erste Laube in Brand gesteckt wurde. Von dort griff das Feuer auf die beiden anderen Behausungen über. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht beziffert.

Von Ekkehard Schulreich