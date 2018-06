Borna/Eula

In Eula ist die Welt noch in Ordnung. „Bei uns ist die Dorfgemeinschaft intakt“, sagt Hans-Jürgen Telesch, der vor mehr als zwei Jahren die Nachfolge von Hans Berufe als Ortsvorsteher angetreten hat. Das liegt vor allem am regen Vereinsleben in Eula, das mit seinen Ortsteilen Kesselshain, Gestewitz und Haubitz im Jahr 1994 eingemeindet wurde.

Starke Vereine mit Tradition

Immerhin gibt es mit der Feuerwehr, die jetzt ihr 80-jähriges Bestehen feierte, sowie dem Sportverein, den es seit 60 Jahren gibt, starke Vereine, die das Dorfleben bereits seit Jahrzehnten prägen. Nicht zu vergessen den Schützenverein und den Männerchor. Vergleichsweise neu ist der Dorfentwicklungsverein, der gegründet wurde, um Fördermittel beantragen zu können. Und die Vereine sichern die alljährlichen Höhepunkte wie das traditionelle Maibaumsetzen oder das Erntedankfest ab.

Kita ist voll belegt

Dass es um Eula, dessen Ersterwähnung aus dem Jahr 1090 stammt und das damit älter ist als Borna, nicht schlecht bestellt ist, macht auch ein Blick auf die Kindertagesstätte „Am Rehgarten“ deutlich. Ortsvorsteher Telesch: „Die ist voll belegt.“

Straßensanierung nötig

Also alles in Ordnung im Bornaer Norden, wo 930 Leute wohnen? Weitgehend ja, sagt Telesch. Bis auf zwei Straßen. Die Kirschallee und die Kesselshainer Straße müssten erneuert werden. Das ist zum letzten Mal passiert, als Eula noch selbstständig war. Immerhin, so der Ortsvorsteher, habe die Stadt signalisiert, dass die Straßenarbeiten in die städtischen Haushaltsplanungen 2019/20 aufgenommen werden.

Von Nikos Natsidis