Pegau/Kitzen

Genau 40 Menschen mehr lebten am 31. März dieses Jahres gegenüber Ende 2016 auf dem Gebiet der Stadt Pegau. Bei diesen 6288 Einwohnern, die die aktuellste Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes in Kamenz ausweist, will es die Kommune aber nicht belassen.

Es sollen mehr Familien nach Pegau ziehen. Dafür will die Stadt die Wohnsiedlung Kitzen-Rodeland erweitern. Mit einer Änderung des Bebauungsplans sollen Flächen für gut zwei Dutzend Eigenheime beziehungsweise Doppelhäuser geschaffen werden. Derzeit können sich Interessenten die Unterlagen im Rathaus ansehen.

300 Menschen wohnen in den Pegauer Ortsteil

Mitte der 1990er-Jahre hatte am südöstlichen Ortsrand des heutigen Pegauer Ortsteils die Bebauung begonnen. Inzwischen leben hier reichlich 300 Menschen. Das letzte freie Grundstück ist im Vorjahr verkauft worden. Nun sollen als private Grünflächen ausgewiesene Bereiche ihre ursprünglich angedachte Bestimmung als Bauplätze erhalten. Was schon im August 2016 und im Mai 2017 begonnen wurde, soll nun im dritten Anlauf gelingen.

Rund 110 Häuser gibt es schon in der Wohnsiedlung Kitzen-Rodeland. Quelle: Antje Müller

Es geht um vier Areale mit einer Gesamtgröße von knapp 1,4 Hektar. Auf zwei Teilstücken, innenliegend beziehungsweise an der Südostecke, lässt sich wohl nur je ein Bauplatz anlegen. Die umfangreichste Fläche mit gut 6000 Quadratmeter, aber ungünstigem Zuschnitt befindet sich an der Ostseite, am Feld. Nur wenig kleiner ist der nördlichste Streifen, direkt am Zitzschener Weg. Nach Auskunft vom Investor sollen schon drei Viertel der erwarteten 25 Grundstücke reserviert sein, heißt es aus der Stadtratssitzung.

Aus 30er-Zone wird Spielstraße in Kitzen-Rodeland

Der Abgeordnete Carsten Iwan (Siedlerverein Kitzen-Rodeland), selbst Anwohner, weist auf ein aktuelles Verkehrsproblem hin. Bisher habe fürs Wohngebiet „Zone 30“ gegolten, wodurch Fahrzeuge überall parken durften. Das habe mit zur Verkehrsberuhigung beigetragen. Nun habe eine Anordnung der Stadt einen Teil als Spielstraße ausgewiesen.

Carsten Iwan ist Vorsitzender des Siedlervereins Kitzen. Quelle: privat

Damit sei Parken nur noch auf gekennzeichneten Flächen möglich, wovon es 52 gebe, darunter 43 Stellflächen ohne Mängel, für rund 110 Häuser. „Während die Anwohner weiter langsam fahren, nutzen andere jetzt den Platz für mehr Tempo“, so Iwan. Bringedienste etwa. Auch bei den Baufahrzeugen der Erschließung rechne er damit. Er forderte eine Überprüfung und schlug eine „Zone 20“ vor.

Mehr Parkplätze in der Siedlung gewünscht

„In Kitzen gibt es doch viele Kinder“, sagte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos), „gerade im Fliederweg“, einer Straße im Rodeland. „Weil das ein reines Wohngebiet ist, war die Überlegung, dass eine Spielstraße dort gut ist.“ Bauamtsleiter Gunther Grothe sagte eine rechtliche Prüfung der Beschilderung zu, auch wenn dieses Problem nichts mit dem Bebauungsplan zutun habe. Worauf Iwan einen neuen Vorschlag brachte: „Vielleicht kann ja die Stadt mehr Parkplätze anlegen.“

Öffentliche Auslegung der Unterlagen bis 14. Dezember in der Stadtverwaltung Pegau, Bauamt, Markt 12.

Von Olaf Krenz