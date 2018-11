Kitzscher

Schwungvoller und lauter startet der Karneval Verein Kitzscher (KVK) in seine 55. Faschingssession. Die Guggemusik Überdosis aus Borna führte diesmal den Tross der Karnevalisten vors Rathaus und lockte mit ihrer Gute-Laune-Musik zugleich hundert, vielleicht 200 Menschen dorthin. KVK-Präsident Ralf Kösser sprach kurz über die Geschichte des Vereins, erzählte vom anfänglichen Familienfasching um Hans Desch, erinnerte an die erste Karnevalsprinzessin Roswitha Schneider, an die abgebrannte Waldschänke und die nächsten Stationen „Blauer Bock“ und Café Wahnsinn auf dem Weg zur jetzigen Location, dem Rittersaal.

Bürgermeister Maik Schramm zeigte sich vor der Schlüsselübergabe wie immer erleichtert, dass ihm nun seine schwere Arbeit im Rathaus abgenommen werde, blieb aber ganz Politiker: Über das neu Prinzenpaar, Prinz Toni und Prinzessin Anne, freut er sich deswegen ganz besonders, weil die beiden gerade ein Grundstück in Kitzscher kaufen und demnächst ein Haus bauen werden.

Eröffnungsrede vom Smartphone

Prinz Toni und las seine Eröffnungsrede ganz zeitgemäß vom Smartphone ab und rief allen Anwesenden zu: „Wir wollen uns nicht zu ernst nehmen!“

Zur Galerie Bürgermeister Maik Schramm ist den Rathausschlüssel erstmal los.

Und dann kam etwas, dass es bei einer Karnevalseröffnung in Kitzscher wohl auch noch nie gab. Doreen Heidolf durfte ganz in Zivil auf die Rathaustreppe zwischen all die farbenfroh in Vereinstracht gekleideten Tänzerinnen, Tänzern und Elferratsmitgliedern: Hier wedelte sie mit einem Bündel Geldscheine. Die Frau ist die Chefin des Edeka-Marktes in Kitzscher und übergab eine Spende von 1500 Euro, der Erlös des kürzlich am Einkaufsmarkt gefeierten Oktoberfestes.

Mit „Kitzscher ohee!“ in die Jubiläumssaison

Nun muss es eine gute Jubiläumssession werden. Auch wenn es bei der Eröffnung regnete und die Garden, vier Stück an der Zahl, in nassen Uniformen tanzten. Alle hielten tapfer durch, auch das Publikum, welches immer wieder in den Schlachtruf des KVK einfiel: Kitzscher ohee!

Von André Neumann