In Kitzscher ziehen die Narren zum 25. Male durch die Straßen

Kitzscher. Seit 25 Jahren hat der Karnevalsumzug in Kitzscher Tradition, dem stets hunderte Schaulustige am Straßenrand beiwohnen. Auch in diesem Jahr war das nicht anders. Über eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Beginn säumten kostümierte Besucher zumeist beide Seiten der Straßen.

Auch die Bewohner des betreuten Wohnens in unmittelbarer Nachbarschaft ließen sich das Ereignis nicht entgehen. Etliche von ihnen warteten im Rollstuhl auf den Umzug. „Für uns spielt das Wetter keine Rolle, denn alle wollen die bunten Wagenzüge sehen“, sagte Betreuerin Diana Simon.

Unmengen von Konfetti, bunte Kostüme, mehr als dreißig Wagen, ein gut gelauntes Prinzenpaar und hunderte fröhliche Menschen an den Straßenrändern – das war der 25. Faschingsumzug in Kitzscher. Zur Bildergalerie

Präsident Ralf Kösser vom Karnevalsverein erinnert sich gern an die Zeit, als der Verein vor 25 Jahren erstmals so einen Zug auf die Beine stellten. „Mit etwa 20 Wagen haben wir angefangen, in diesem Jahr sind es weit über 30“, freute er sich über den gewachsenen Erfolg.

Von René Beuckert