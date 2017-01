Borna. Die ganz große Flüchtlingskrise scheint überstanden. Immer weniger Menschen kommen nach Deutschland und somit in die Kommunen, um Schutz vor Armut und Verfolgung zu suchen. Dennoch bewegen viele Einzelschicksale die Ehrenamtlichen. So auch in und um Borna. Immer wieder wenden engagierte Bürger sich mit Fragen zum Asylrecht und dem Asylverfahren an die Stadt oder den Landkreis Leipzig. Grund genug für Sandra Münch vom Verein Bon Courage und Stephan Hendriock, kommunaler Integrationskoordinator, zu einer Informationsveranstaltung zum Thema zu laden.

Sechs interessierte Bürger sind der Einladung gefolgt. Einer verabschiedet sich, bevor die Veranstaltung überhaupt begonnen hat. „Ich hatte gehofft, mit jemandem vom Landratsamt über diese Sache sprechen zu können. So bringt das hier doch alles nichts“, sagt er sichtlich empört und zeigt dabei auf Münch. Auf das Gesprächsangebot Hendriocks, der sich als Koordinator eben dafür verantwortlich zeigt, geht der Mann nicht ein. „Sinnlos“, schimpft er und räumt seine Sachen zusammen. Bevor er den Raum verlässt, gibt er den Anwesenden noch einen Rat mit auf den Weg. „Überlegt euch ganz genau, wen ihr wählt. Denkt an eure Kinder und eure Enkel. Ein Unding, hier jeden einfach reinzulassen.“ Dann ist er weg. Die Anwesenden versuchen sich von der Szene nicht beeindrucken zu lassen.

Vier Ehrenamtliche und ein Anwohner, der Faktenwissen statt Gerüchten will, sitzen nun um einen großen Tisch. Dabei sind zwei weitere Mitarbeiter des Landkreises und der FSJler des Vereins.

Im Vortrag versucht Münch das komplizierte juristische Thema für jeden verständlich zu machen. Zur Unterstützung hat die junge Frau, die mittlerweile hauptamtlich beim Verein angestellt ist, Kopien von echten Bescheiden mitgebracht. Anonymisiert natürlich. „Nur falls ihr sowas mal seht, damit ihr wisst, was das ist“, sagt sie immer wieder.

„Ich habe nicht Recht studiert. Ich bin Quereinsteigerin durch den Verein und musste mich auch erst einarbeiten“, erklärt sie. Die Thematik sei sehr komplex und schwer zu durchdringen. Dennoch, sagt sie, sei es wichtig, dass man auf einiges achtet. „Die Bescheide müssen gründlich gelesen werden. Dort stehen knappe Fristen drauf.“ Sie spricht von den verschiedenen Aufenthaltstiteln, dem Asylverfahren und von Abschiebungen. Ganz nüchtern, juristisch. Es geht um Fakten, um den rechtlichen Rahmen. Zwar werden immer Fragen zu Einzelschicksalen gestellt, doch die stehen am Montagabend in Raum 100 An der Wyhra 1 nicht im Vordergrund. Die Veranstaltung ist nicht idealistisch, nicht kritisch. Der Fokus liegt ganz klar auf Fakten.

Mehr Informationen zum Thema und Kontakte gibt es im Internet unter www.boncourage.de. Wer sich engagieren will, meldet sich beim Verein oder bei Stephan Hendriock, Tel. 03433 873 268.

Von Nathalie Helene Rippich