Neukieritzsch/Kahnsdorf

Imker beklagen zu viele Gifte in der Landwirtschaft, Umweltschützer schlagen Alarm wegen zu häufiger Grasmahd: Insektensterben sei die Folge. Aus Kahnsdorf kommt jetzt eine Meldung, die zeigt, dass es auch anders geht: Hobbyimker Klaus Potschek hat gerade eine sehr gute Erfahrung mit der Dittmannsdorfer Milch GmbH gemacht.

Hobbyimker spürt Entwicklung hautnah

Klaus Potschek kennt sich aus mit dem Insektensterben, mit Monokultur und Unkrautbekämpfung. Als Hobbyimker mit aktuell zwölf Bienenvölkern spüre er diese Entwicklung hautnah. „Aber es geht auch anders“, durfte er jetzt feststellen. Im Frühjahr brachte er seine Bienenstöcke an die Straße von Kahnsdorf nach Rötha, wo die Honigsammler sich an den Blüten der Robinien laben sollten. Da steht auch Luzerne, welche dort seit mehreren Jahren angebaut wird. Sie dient als Grünfutter und Silage.

Vier Wochen Nahrung für die Bienen

Für Potscheks Bienen waren diese Felder unbrauchbar, da die Futterpflanze immer schon vor der Blüte geerntet werde, wie er schreibt. Potschek rief bei dem Dittmannsdorfer Betrieb an und erkundigte sich, ob es nicht möglich sei, diesmal einen Streifen für die Bienen stehen zu lassen. „Ganz unkompliziert wurde ein Streifen von rund zwei Hektar stehen gelassen“, freut sich Potschek und dankt gleichzeitig dem Betrieb. Gut vier Wochen hatten seine Bienen ein reiches Nahrungsangebot für die Honigproduktion. Und nicht nur das: „Das Ergebnis war einfach toll. Neben meinen Bienen tummelten sich Unmengen von Insekten auf dieser Fläche“, sagt Potschek.

Beispiel sollte Schule machen

Für den Imker liegt in der Geschichte auch eine Botschaft: „Um zu Ergebnissen zu kommen, muss man miteinander reden und nicht übereinander“, ist er überzeugt. Dass der Streifen Luzerne nach einem reichlichen Monat dann doch abgemäht wurde, dafür hat Potschek vollstes Verständnis. Die Tierproduzenten brauchen angesichts der Trockenheit jedes Futter, das sie haben können.

Potscheks Bienen hat die Blütezeit etwas gebracht. Und mit dem Dank an den Dittmannsdorfer Betrieb verbindet er zugleich die Hoffnung, das andere es den dortigen Landwirten gleich tun: „Wie schön wäre es, wenn viele diesem Beispiel folgen?“ Straßenränder und Grünflächen müssten nicht regelmäßig gemäht werden, so die Meinung von Klaus Potschek, zweimal im Jahr sollte in vielen Fällen ausreichen.

Von André Neumanm