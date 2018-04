Wer den Weg nicht weiß, fragt heute einfach sein Navigationsgerät. Es sucht die kürzeste oder schnellste Strecke und liefert die Zeitangabe. Wegsteine der Vergangenheit konnten das auch schon, passten allerdings nicht in die Hosentasche. In Groitzsch stehen 50 dieser steinernen Navis an der Wiprechtsburg. Das Lapidarium ist 35 Jahre alt und soll im nächsten Jahr restauriert werden.