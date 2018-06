Borna

14 Bands, an die 1000 Besucher, 35 Helfer: Das sind die Zutaten für das diesjährige Borna Open Air (BOA). Doch ob das Rezept am 29. und 30. Juni auch zu einem Augen- und Ohrenschmaus wird, hängt von den Fäden ab, die im Hintergrund laufen, aber nicht zu sehen sind.

Mehr Bands als in den Vorjahren

Die Herausforderung für den Volksplatzverein ist diesmal besonders groß, weil mehr Bands kommen als in den Vorjahren. Leichter wird die Mammutaufgabe auch deshalb nicht, weil die Musiker mit Wünschen aufwarten, die denen der Weltstars in nichts nachstehen. Und die reichen von Gummibärchen im Backstagebereich über belegte Brötchen bis hin zu einem ordentlichen Vorrat an Schokolade. Allerdings: Zucker und Proviant braucht es eben, um das Wochenende durchzuhalten.

Auftritt von J.B.O. wird Highlight

Der Kracher unter den angekündigten Bands dürfte J.B.O. sein. Die vier Musiker mit einem Hang zu Rosa-Plüsch-Technik und pinkfarbenen Leggins haben seit ihrer Gründung 1989 so ziemlich alles aufs Korn genommen, was die Musikwelt zu bieten hatte und hat. Da wird aus „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens „Fränkisches Bier“, aus Falcos Jeanny „Angie“ und aus Herbert Grönemeyers „Männer“ werden „Frauen“. Ganz aktuell im Repertoire: „Alles nur geklaut“.

In gewisser Weise ist das BOA längst zu einem Selbstläufer geworden. „Mittlerweile fragen die Bands bei uns an, ob sie in Borna spielen können, da müssen wir uns selbst kaum kümmern“, erzählt Falk Opelt, Vorsitzender des Volksplatzvereins. So habe sich beispielsweise „Rotz & Wasser“ am Telefon mit der Aussage gemeldet: „Wird ja Zeit, dass Ihr uns einladet.“ Mit von der Partie am kommenden Wochenende sind außerdem unter anderem King Kongs Deoroller, Wilde Jungs, Asphalt, Rockwasser und Treffer.

Schlafloses Wochenende für die Helfer

Wenn am Freitag die ersten Festivalgäste den Zeltplatz stürmen und sich ihre Stammplätze unter diesem oder jenem Baum sichern, geht der Trubel so richtig los. Heißt für die Vereinsmitglieder und deren Helfer: Geschlafen wird erst wieder am Montag. Rund 35 Männer und Frauen sind an den drei Tagen unterwegs, um Hotelschlüssel für die Musiker abzuholen, Essen zu kochen, Getränke auszuschenken, Handtücher bereitzulegen, die Bands zu bemuddeln, T-Shirts mit neuem Logo (bei dem bisherigen mit der brennenden Gitarre ließ sich der Hintergrund nicht variieren) zu verkaufen und die ein oder andere Überraschung zu kredenzen.

Von Salzstangen bis Frühstückseier

Die gesamte Logistik ist für Opelt und seine Mitstreiter ein Akt, der nur dann funktioniert, wenn alle Fäden zusammenlaufen, wenn alles und jedes ineinandergreift. „Es fängt schon damit an, dass im Backstagebereich die Tische immer sauber sind und der eine Salzstangen und der andere Kekse bekommt“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Und es gehe damit weiter, die Stellplätze der Zelte genau zu sortieren, um alle unterzukriegen. Und ende damit, für Sonntag ausreichend Eier zu kochen, um alle Frühstücksgäste glücklich zu machen.

„Was im Hintergrund abläuft, bekommt kaum jemand mit. Aber genau damit steht und fällt ein solches Festival.“ Doch Opelt ist zuversichtlich, dass auch dieses Jahr wieder alles reibungslos über die Bühne geht, Erfahrung schließlich habe der Verein, das BOA werde sieben.

Weitere Informationen zu Kartenpreisen, Konzertabläufen und Zelten gibt es im Internet.

Von Julia Tonne