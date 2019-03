Groitzsch

Im zehnten Produktionsjahr in Groitzsch hat die Firma Franz Jäger die Werkstoffpalette ihrer Niederlassung neu geordnet. Der Betrieb am südlichen Eingang der Schusterstadt wird sich nun bei der Fertigung von Fenstern, Türen und weiteren Hausbauteilen auf Aluminium spezialisieren. Das bisher hier ebenfalls angesiedelte Kunststoffsegment ist im heutigen Stammwerk im südhessischen Groß-Rohrheim (bei Darmstadt) zusammengefasst worden. Das sagte Betriebsleiter Jens Harzer bei einer Besichtigung, die Firmengründer und Seniorchef Franz Jäger mit Vertretern von rund 100 Partnerunternehmen durchführte.

Groitzsch hat Strukturbruch gut überstanden

Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) hatte die Teilnehmer begrüßt und die Stadt kurz vorgestellt. Er betonte, dass Groitzsch als einstiges Zentrum der Schuhproduktion nach der Wende 1990 zwar viele Leichtindustrie-Arbeitsplätze verloren, dennoch aber den Strukturbruch letztlich gut verkraftet hatte. Nun sei die Kommune als Wohn-, Dienstleistungs- und Schulstandort etabliert. Zudem verwies er auf den bevorstehenden Strukturwandel durch den Kohleausstieg. Das Gewerbegebiet, merkte er an, könnte besser gefüllt sein, die Stadt sei für jede Ansiedlung dankbar. Wie die von Jäger im Jahr 2009.

Jäger GmbH ist seit 1992 im Osten aktiv

Das Unternehmen war 1974 in Biblis (Nachbargemeinde von Groß-Rohrheim) gegründet worden, wo auch heute noch gearbeitet wird. 1992 war es in den Osten nach Lucka ( Thüringen) expandiert. Als dort nicht erweitert werden konnte, hatte es vor zehn Jahren den neuen Standort in Groitzsch an der Bundesstraße 176 aufgebaut. Damals war von fünf Millionen Euro Investitionssumme und 75 Arbeitsplätzen gesprochen worden.

Im Vorjahr habe die Firma gar nicht alle Aufträge selbst erfüllen können, sodass eine Fremdherstellung genutzt werden musste, sagte Jäger bei der Führung. Mit der Aufteilung der Bereiche und Innovationen werde das wieder geändert. Das Gesamtunternehmen, das seine Söhne Sascha und Sebastian führen („Mit 68 kann man doch kürzer treten.“), erwirtschafte mit rund 140 Mitarbeitern einen Umsatz von 25 Millionen Euro. Wie viel davon der Groitzscher Betrieb bringe, könne er nicht sagen. Auf jeden Fall zahle das Unternehmen aber hier Steuern, hob er hervor.

35 Mitarbeiter in Groitzsch , weitere gesucht

, Aktuell hat das Groitzscher Werk 35 Mitarbeiter, sagte Harzer. Darunter sind vier Lehrlinge. Es werden aber neue Kollegen gesucht. Was, ganz neu, eine Leuchtwerbetafel mit wechselnden Anzeigen zur Straße hin verkündet. Produziert werden neben Fenstern und Türen Wintergärten, Raumtrennungen für den Innenbereich, Kaltterrassendächer, Faltanlagen und Schiebetüren, Brandschutz- und Fassadenelemente.

Unternehmen sind die Kunden

Als Alleinstellungsmerkmal in Deutschland gilt laut Jäger-Repräsentant Andreas Faul die spezielle Aluminiumkaschierung, also eine besondere Folie zur Dämmung, die in 46 Farben sowie in Holzdekor aufgebracht wird. Diese Vielfalt werde auch im neuen Haustüren-Programm „Natural Living“ demonstriert, das beim Partner-Besuch vorgestellt wurde. Spione im Griff sowie Keypads (Tastenfelder) und Fingerscanner für den beschränkten Zugang inklusive.

Zu Gast waren Manager von Bauelemente-Händlern und Tischlereien, die bundesweit sowie in Österreich und Luxemburg auch Groitzscher Produkte vertreiben, einbauen und warten. An mehreren Stationen erlebten sie, wie Rahmen, Scheiben, Folien und Kleinteile angeliefert, vorbereitet und montiert und die fertigen Waren zum Abtransport vorbereitet werden. Direkt mit den privaten Häuslebauern arbeitet die Franz Jäger GmbH nicht zusammen.

Von Olaf Krenz