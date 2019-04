Rötha

Gelegentlich ist von ihr als eine Jazz-Legende die Rede. Die 1947 in Leipzig geborene Sängerin Uschi Brüning kommt nach Rötha. Mit ihrem Programm „Herzenslieder“ bestreitet sie am 19. Juni den Auftakt des Musiksommers „ Rötha klingt“ in der Marienkirche. Die ostdeutsche Grande Dame des Jazz, ein anderer Ehrentitel für Uschi Brüning, wird dabei vom Leipziger Jazz-Pianisten Stephan König begleitet.

Uschi Brüning für den Musiksommer in Rötha

Den kleinen Röthaer Musiksommer „ Rötha klingt“ veranstaltet der Förderverein der Marienkirche. Das Programm vom 19. bis zum 29. Juni reiht sich ein in das Kirchenmusikprogramm der Silberklänge und weiterer Konzerte in den beiden Röthaer Kirchen St. Georgen und St. Marien. Der Förderverein der Marienkirche steuert zudem noch vier „Sommerliche Klänge zur abendlichen Besinnung“ jeweils mittwochs 18 Uhr im August bei.

Konzertprogramm ist veröffentlicht

Das gemeinsame Konzertprogramm der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde und des Fördervereins ist mit Geleitworten von Kantorin Elisabeth Höpfner und des Röthaer Bürgermeisters Stephan Eichhorn (parteilos), der dem Förderverein vorsteht, soeben erschienen. Es ist unter anderem im Pfarrhaus am Johann-Sebastian-Bach-Platz, in der Stadtbibliothek und im Rathaus zu bekommen.

Kooperation mit Leipziger Mendelssohnhaus

Auf Uschi Büning und Stephan König folgt am 22. Juni wie gewohnt klassisch ein Konzert, das einer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Mendelssohnhaus Leipzig entspringt. Beim Sommerlichen Festkonzert erklingt Gesang der Mezzosopranistin Carolin Masur, begleitet von Klavier- und Orgelmusik von Christiane Bräutigam. „Im Anschluss an dieses Konzert freuen wir uns wieder auf ein Zusammensein bei einem kleinen Imbiss in beziehungsweise an der Kirche“, kündigt Stephan Eichhorn an.

Die Marienkirche in Rötha. Quelle: Jens Paul Taubert

Auch Grundschulkinder aus Rötha musizieren

Schüler der Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster und Röthaer Grundschulkinder musizieren am 23. Juni 15.30 Uhr und am 24. Juni 17 Uhr in der Marienkirche, bevor der Förderverein am 26. Juni zu Prosa, Lyrik und Musik mit dem Leipziger Pianisten und Komponisten Ronald Helge Nitzschke einlädt. Am 29. Juni endet der kleiner Röthaer Musiksommer mit dem Konzert eines jungen spanischen Pianisten. Diego Rivera spielt Werke unter anderem von Händel, Bach, Chopin und Ravel.

Tickets für das Konzert von Uschi Brüning am 19. Juni kosten 15 Euro und sind ab dem 6. Mai in Rötha unter anderem im Pfarrhaus, der Stadtbibliothek oder im Reisebüro „Gute Laune Reisen“ erhältlich. Die anderen Konzerte der Veranstaltungsreihe kosten keinen Eintritt.

Von André Neumann