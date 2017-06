Groitzsch. Einen gelungenen Landesausscheid der Jugendfeuerwehren hat Groitzsch am Wochenende ausgerichtet. Knapp 200 Mädchen, Jungen und ihre Betreuer erlebten drei ereignisreiche Tage mit Wettbewerben und kulturellen Einlagen.

Der Wanderpokal des Landesausscheids der Jugendfeuerwehren. Quelle: Kreisjugendfeuerwehr

Den von Innenminister Markus Ulbig (CDU) gestifteten Wanderpokal übergab Landespolizeipräsident Jürgen Georgie an Sieger Wittichenau, Zweiter wurde Netzschkau vor Radeberg. Das Spitzenduo hat sich für den Bundesentscheid im September beim Deutschen Jugendfeuerwehrtag in Falkensee qualifiziert. Die gastgebende Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Leipzig schickte die Bornaer Truppe ins Rennen, die bei ihrer ersten Teilnahme Platz elf unter 13 Teams belegte. An der Siegerehrung vorm Wiprecht-Gymnasium wirkte auch der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze mit.

Staffellauf im Sportzentrum Schletterstraße. Quelle: Kreisjugendfeuerwehr

„Die typischen blau-orangen Farben der Jugendfeuerwehrkleidung prägten das Stadtbild, als die Teilnehmer zwischen Gymnasium und Stadion pendelten“, teilte Landesjugendfeuerwehrwart Andreas Huhn mit. Im Sportzentrum Schletterstraße fanden der Staffellauf und der Löschangriff mit Hindernissen statt. Am Abend legte sich der Nachwuchs für den gesonderten Teil „Creactive“ ins Zeug, bei dem die Gruppen im Foyer des Gymnasiums lustige Bühnenprogramme präsentierten.

Kreisjugendfeuerwehrwart Ingolf Szech war nach den Wochen der Vorbereitung und dem erfolgreichen Ablauf des Landesausscheids zufrieden. Für September plant er den nächsten Kreisausscheid.

Von Olaf Krenz