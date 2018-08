Was ein bisschen Farbe ausmacht: Die hässliche graue Mauer am Hintereingang der Grundschule Groitzsch ist kaum wiederzuerkennen. Zehn Jugendliche aus Groitzsch und Umgebung sprühten am Freitag auf 20 Metern Länge und fast 1,60 Meter Höhe ein riesiges, farbenfrohes Graffito.