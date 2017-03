Borna/Leipzig. Zwei Männer haben am frühen Mittwochabend in Borna eine Gruppe Jugendlicher belästigt. Laut Polizei verfolgten die Täter gegen 18.20 Uhr zuerst zwei 14-jährige Mädchen, die sich mit einer Gruppe von zwölf- bis 15-jährigen Jugendlichen am Breiten Teich in der Teichstraße treffen wollten. Als die Männer auf die Gruppe trafen, gaben sie sich zuerst freundlich und wollten den Mädchen und Jungen die Hand schütteln. Als die Jugendlichen das ablehnten und sich stattdessen schützend vor die beiden zuvor verfolgten Mädchen stellten, griffen die beiden 26-Jährigen einem 13-Jährigen plötzlich in den Schritt. Später klagte der Junge über Schmerzen. Da sich die Männer trotz Aufforderung nicht entfernten, gingen die Jugendlichen einige Meter weiter. Daraufhin verhöhnten die 26-Jährigen sie und zeigten ihre Geschlechtsteile.

Die Jugendlichen riefen die Polizei, die die beiden stark alkoholisierten Männer festnahm. Einer der 26-Jährigen war den Beamten bereits wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte und Widerstand bekannt. Er war erst wenige Tage zuvor aus der Haft entlassen wurden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

luc