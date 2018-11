Rötha/Oelzschau

Bei einem Verkehrsunfall in Oelzschau ist am Sonnabendvormittag eine 16 Jahre alte Jugendliche schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich in der Straße der Freundschaft.

Vollbremsung kann Unfall nicht verhindern

Nach Angaben der Polizei soll das Mädchen dort gegen 10 Uhr mit dem Fahrrad von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße gefahren sein. Der Fahrer eines herannahenden Pkw Mazda habe noch eine Vollbremsung eingeleitet, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können.

16-Jährige wird in Krankenhaus gebracht

Die Jugendliche wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt, vor Ort von einem Notarzt versorgt und ins Krankenhaus nach Borna gebracht. Das Mädchen habe Verletzungen am Bein und am Kopf erlitten, die seien glücklicherweise nicht lebensbedrohlich, hieß es. Der Sachschaden am Auto wird mit 450 Euro, der am Fahrrad mit 50 Euro angegeben.

Von André Neumann