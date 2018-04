Borna

Luftpolsterfolie, Holzfrösche und eine Zitronenpresse: Alles, was irgendwie Geräusche macht, kommt bei Maren I. Kühn zum Einsatz. Wenn die Kunsttherapeutin einmal in der Woche im Bornaer Kinder- und Jugendhaus Habitat aufschlägt und die derzeit zehn Schützlinge motiviert, Ungewöhnliches auszuprobieren, kann es auch mal schräg zugehen. So wie beim Instrumentenprojekt.

Instrumente sind Flaschen, Raspeln und Messer

Dabei müssen die Jugendlichen, die sich freiwillig dafür anmelden, weder Noten lesen noch irgendein Instrument spielen können. Denn Letzteres bringt Kühn mit – oder aber die Küche bietet genügend Varianten. Ob Flaschen, Raspeln, Messer und Gabel: Wer damit hantiert, braucht Mut. Nicht weil, kochtechnisch etwas schiefgehen kann, sondern weil die Benutzung als Instrument doch sehr gewöhnungsbedürftig ist.

Doch genau darum geht es Kühn, wenn sie mit ihren Jugendlichen zum „Orchester“ zusammenkommt. „Es ist schräg, es ist mutig, es ist eine Grenzerfahrung“, verdeutlicht die Kunsttherapeutin. Die Bewohner des Habitats sollen so an Dinge und Tätigkeiten herangeführt werden, die auch peinlich sein können. Ziel sei es, sich nicht entmutigen zu lassen und zu den Dingen zu stehen, die man in Angriff genommen hat.

Wichtige Erfahrung: Eine Herausforderung meistern

Eine Lieblingsbeschäftigung wird die Probe für Dennis (Name geändert) allerdings nicht, zu schräg klingt für ihn das Zusammenspiel. Dennoch hält er durch, spielt mit. „Und eben das ist auch eine Erfahrung: eine Herausforderung meistern, selbst wenn sie einem nicht zusagt“, macht Kühn deutlich.

Auch die anderen Musiker sind froh, als sie Waschbrett und Zitronenpresse beiseite legen können. „Ein Konzert werden wir nicht geben“, sagt Kati (Name ebenfalls geändert), „nur für uns ab und zu was Neues ausprobieren.“

Die Kunsttherapeutin stellt ihre Jugendlichen jedoch nicht nur vor musikalische Herausforderungen, auch Theateraufführungen und Malereistunden gehören zum Kunst-Repertoire im Habitat, eine Einrichtung der Heimverbund Leipziger Land gemeinnützige GmbH.

Von Julia Tonne