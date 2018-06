Borna

Mit einer leicht höheren Wahlbeteiligung sind die Wahlen zum Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) in Borna zu Ende gegangen. Lag die Wahlbeteiligung vor zwei Jahren bei 28,85 Prozent, waren es jetzt 30,07 Prozent. Grund für den leichtern Anstieg ist nach Angaben von Jugendreferent Inya-Tinko Rabold die hohe Wahlbeteiligung an den Grundschulen.

Große Resonanz an Grundschulen

Rabold war in der vorigen Woche sowohl an die Grundschule West als auch an die Clemens-Thieme-Schule gekommen, um den Wahlgang zu erklären. Wohl deshalb gingen am Ende 116 von 130 wahlberechtigten Grundschülern an die Urne, was eine Wahlbeteiligung von 89,23 Prozent bedeutet. Vor zwei Jahren waren es mit 50,14 Prozent wesentlich weniger.

Philipp Berger holt die meisten Stimmen

Am Teichgymnasium lag die Wahlbeteiligung bei 44,5 Prozent, an der Dinter-Oberschule bei 32,15 Prozent. Insgesamt wurden zwölf Kinder und Jugendliche von 16 Kandidaten gewählt. Die meisten Stimmen erhielt der 17-jährige Philipp Berger (295). Die jüngsten Mitglieder sind Ben Hohnstedter und Annelie Nemeth, beide elf Jahre alt.

Das KiJuPa konstituiert sich am 30. August, wenn auch der Stadtrat zusammenkommt. Vom 16. bis 18. September werden die Mitglieder dann im Rahmen eines Klausur-Wochenendes auf ihre Arbeit vorbereitet.

Von Nikos Natsidis