Groitzsch/Pegau

Großer Bahnhof herrschte Donnerstag Nachmittag auf der alten Ortsverbindungsstraße zwischen Pegau und Groitzsch: Nach 14 Monaten Bauzeit hat die 66 Meter lange, fünfbogige Jugendstilbrücke aus dem Jahr 1904 ihre alte Standfestigkeit und Aussehen wieder und ist von den Bürgermeistern Maik Kunze (CDU, Groitzsch) und Frank Rösel (parteilos, Pegau) sowie Gerald Lehne (CDU), 1. Beigeordneter des Landkreises Leipzig, feierlich eingeweiht worden. Zur Feier des Tages gab es Roster und Freibier für die zahlreichen Besucher aus den beiden Orten. Laut Bauleiterin Ulrike Winkelhöfer von der IGS Ingenieurgesellschaft aus Weimar erfolgt am Freitagmorgen, 8 Uhr, die Verkehrsfreigabe auf der kürzesten und landschaftlich reizvollen Verbindung zwischen den Nachbarstädten.

Vandalismus und Statik stellt Bauarbeiter vor Herausforderungen

„Die alte Dame hat uns ganz schön das Leben schwer gemacht“, zog Winkelhöfer Bilanz. Allein 55 Mikropfähle von 10,80 Meter Länge mussten auf jeder Seite in den Boden gebracht werden, um die Standfestigkeit zu gewährleisten. Das Geländer und zwei Jugendstilelemente wurden im Original erhalten. „Hier waren Spezialisten am Werk“, zollte die Expertin ihren Respekt vor der Arbeit aller Beteiligten. „Leider hatten wir immer wieder Probleme mit Diebstählen und Vandalismus auf der Baustelle. Mehrmals wurde der Baucontainer zerlegt, Stützelemente und Baumaterial entwendet oder die Absperrbaken in die Elster geworfen. Das hat uns Zeit und Nerven gekostet.“

Die Sanierungskosten von rund 1,3 Millionen Euro wurden vollständig über Fördermittel bezahlt.

Von Kathrin Haase