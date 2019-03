Rötha

Neuauflage für das Parkseminar im Schlosspark: Fleißige Hände griffen am Freitag und Sonnabend in Rötha zu. Etliche neue Bäume kamen in die Erde, zudem wurde kräftig aufgeräumt. „Leider hatten sich zum Frühjahrsputz in der Stadt nur wenige Leute gemeldet“, bedauerte Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos). Doch die Teilnehmerzahl der Baumpflanzaktion entschädigte ihn dafür. „Und die Pflanzungen können wir zukünftig erweitern, es gibt ja noch genug leere Baumscheiben in der Stadt.“

Röthas Bauhof bereitet Pflanzgruben vor

Jedes neue Bäumchen erhielt ein spezielles Schild. Quelle: Bert Endruszeit

Zum ersten Mal mit dabei waren Sabine und André Becker: Die beiden Röthaer hatten sich mit ihren Kindern Linn und Björn am Schlossteich die Neuanpflanzung einer Winterlinde vorgenommen. „Wir wollten hier schon immer mal mitmachen, wegen der Kinder hat es bisher nie geklappt“, so Sabine Becker. Etwas Erfahrung haben sie schon. „Unseren kleinen Garten am Haus wollen wir Stück für Stück etwas aufhübschen. Das mit dem grünen Daumen entwickelt sich dann noch.“

Mit dem Spaten mühsam Löcher ausheben musste übrigens niemand – Röthas Bauhof hatte die Pflanzgruben schon per Bagger vorbereitet. „Das ist mein erster Baum“, gab André Becker zu. Neben dem Baum fand auch noch ein Schild Platz, das die Baumart erklärt und auf die Stifterfamilie hinweist. Mit der Pflanzung ist es für die Beckers aber noch nicht getan. Jede Woche muss das Bäumchen nun mit 100 Litern Wasser gegossen werden.

Keine Chance für mutwillige Zerstörer

Die kleinen Namenspflöcke wurden von Wolfgang Schiepek eigens mit einer speziellen Verankerung versehen, damit zerstörungswütige Leute keine Chance bekommen. „Die Methode hat sich bewährt. Leider kann man Büsche und Bäume nicht auf diese Weise im Boden verankern.“

Organisiert wurde die zweitägige Aktion vom Förderverein „ Rötha - Gestern. Heute. Morgen“ gemeinsam mit der Stadtverwaltung. „Unser Parkseminar hat einen praktischen und einen theoretischen Teil. Bei den Vorträgen ging es um den Gewässerausbau und um die Pläne für das Schlossgelände“, sagte Vereinsmitglied Uwe Herrmann.

Stieleichen können über 1000 Jahre alt werden

Tino Keilert brachte ebenfalls ganz in Familie einen Baum in die Erde. „Das Haus ist gebaut, wir haben zwei Kinder, jetzt wird der erste Baum gepflanzt“, sagte er mit Blick auf einen bekannten Liedtext. „Wir haben extra eine Stieleiche ausgesucht, denn die kann bis zu 1200 Jahre alt werden“, so seine Frau Bettina. „Heute wollen wir das Pflanzen erst mal probieren, bevor wir damit dann im eigenen Garten loslegen.“

Hans-Joachim Keil vom Förderverein erinnerte daran, dass jeder Pflanzer auch Baumpate ist. „Das Gießen ist besonders in den nächsten Monaten sehr wichtig. Glücklicherweise ist der Teich ja gleich nebenan.“

Von Bert Endruszeit