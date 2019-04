Borna

Sie heißen Splatoon, Octapath Traveler, Rime und 1-2-Switch, begeistern Groß und Klein und sorgen für stundenlanges Zockervergnügen. Bei der Fülle an PC-Spielen und für Konsolen ist es allerdings alles andere als einfach, den Überblick zu behalten.

Welche Spiele sind ab welchem Alter, worum geht es überhaupt bei den Spielen, wie einfach sind sie zu bedienen und welche Voraussetzungen muss die Technik mitbringen, um auch tatsächlich Spaß zu haben? Diesen Fragen geht ab sofort die Games-AG nach, eine Gruppe von Jugendlichen, die für die Mediothek in Borna unzählige Spiele genauer unter die Lupe nimmt und sie bewertet.

Bewertet werden in der Mediothek in Borna Grafik, Ladezeit und Bedienung der Spiele

„Kinder sind einfach Profis, wenn es um Spiele geht“, sagt, in derzuständig für die Kinder- und Jugendbibliothek. Dass das Haus überhaupt eine solche Games-AG ins Leben gerufen hat, hängt damit zusammen, dass dieselbst etliche Spiele ausleiht. Insgesamt 333fürundhat sie neben den klassischen Büchern im Angebot . „Und da ist es natürlich schön, wenn uns Jugendliche selbst sagen, wie sie die finden und welche Spiele wir anschaffen könnten.“

Zu den Aufgaben der jungen Games-Tester, die sich alle zwei Wochen am Martin-Luther-Platz treffen, gehört es aber nicht nur, selbst an den Konsolen Zeit zu verbringen. Vielmehr sollen sie richtiggehend damit arbeiten. Also eine Art Steckbrief entwerfen, entsprechende Kriterien zu Grunde legen, die Spiele nach diesen bewerten und schließlich eine kurze Zusammenfassung über Vor- und Nachteile liefern.

„Kriterien sind beispielsweise, wie die Grafik aussieht, wie lange es dauert, bis das Spiel hochlädt, wie viele mitspielen können und wie einfach die Bedienung ist“, zählt der zwölfjährige Ben auf. Vergeben werden je Stichwort zwischen null und zehn Punkten. Getestet werde abwechselnd, also sei jeder einmal dran. Die End-Bewertung sei dann ein Ergebnis aller Spieler.

Nur Jungs prüfen in Borna Spiele auf Herz und Nieren

Rund zehn Jungs kommen regelmäßig zum Zocken zusammen, allerdings bleibt die Bewertung der Spiele mit einer FSK 12 (Freiwillige Selbstkontrolle ab zwölf Jahren) den größeren Spielern überlassen. „Dass nur Jungs dabei sind, ist ungewöhnlich“, sagt Fürstenberg. Denn beim Verleih würden sich die Zahlen der Mädchen und Jungen die Waage halten.

In der Mediothek gewinnen Spiele immer mehr an Bedeutung; ausgeliehen werden können Nutzer für zwei Wochen. „Der Renner sind immer die neuesten Spiele“, erklärt die Mediotheksmitarbeiterin, die die Tester im Blick behält, sie aber sonst machen lässt. Allerdings greift auch Fürstenberg ab und zu zu den Controllern, um mitzuzocken.

Dominik ist ein großer Fan von Computerspielen, freie Minuten verbringt er gerne vor dem Monitor. „Ich mag Spiele, sie sind ein Rückzugsort“, begründet der Zehnjährige. Allerdings beschäftige er sich nicht ausschließlich damit, seine Freizeit verbringe er auch auf dem Fußballplatz.

Von Julia Tonne