Seit den Abendstunden des 30. März wird die 39-jährige Peggy J. aus dem Lützener Ortsteil Großgörschen im Burgenlandkreis vermisst. Mit dem Fahrrad war sie weggefahren und nicht wieder heimgekehrt. Später wurden Rad und Schuhe am Werbener See bei Pegau gefunden. Dort suchten die Wasserschutzpo-lizei mit einem Sonarboot sowie Taucher auch am Montag wieder nach der jungen Mutter.