Junge Pianistin aus Frohburg hat bereits mehrere Preise gewonnen

Borna/Frohburg. Wer die kleine Pianistin hört, glaubt nicht, dass sie erst zwölf ist. Und dass sie ursprünglich gar nicht unbedingt Klavierunterricht habe wollte. Eher glaubt sich der Zuhörer im Konzertsaal, wenn Lara Fabienne Lorenz in die Tasten greift.

Perfektion und Ausdruckskraft

Seit fünf Jahren erhält die Sechstklässlerin des Bornaer Gymnasiums „Am Breiten Teich“ Klavierunterricht und hat bereits eine Perfektion und Ausdruckskraft erreicht, die staunen lässt – erst kürzlich beim künstlerisch-musikalischen Schaulaufen der Schule unter dem Titel „Audite Nova“, als sie die „Tarantella“ von Albert Pieczonka spielte.

Dabei war es eher Zufall, dass Lara Lorenz Klavierunterricht erhält. „Eigentlich wollte ich Gitarre lernen.“ Dafür aber war an der Musikschule „Otmar Gerster“ kein Platz frei, als die Erstklässlerin ein Instrument spielen wollte. Cello-Unterricht, „mein zweiter Wunsch“, gab es weder in Borna noch in Frohburg, wo Lara Lorenz zu Hause ist.

Zweimal in der Woche Klavierstunde

So landete sie am Klavier, wie auch ihre sieben Jahre ältere Schwester vor ihr schon. Unterricht hat sie bei Elena Mumber Ogunlade, zweimal in der Woche eine Stunde. Eine Begabtenförderung für das talentierte Mädchen macht es möglich.

Schließlich hat Lara Lorenz bereits mehrere Preise beim Wettbewerb „Jugend musziert“ gewonnen. Sie übt täglich, und zwar ohne dass sie jemand dazu drängen muss. „Das macht mir Spaß.“ Dabei stammt sie keineswegs aus einer Familie, in der etwa die Eltern ein Instrument spielen. Mutter Lorenz ist Krankenschwester, der Vater Projektleiter.

Lara gehört zu Besten ihres Jahrgangs

Und das Klavier ist keineswegs der einziger Freizeitinhalt der jungen Gymnasiastin. So geht sie tanzen in Nic’s Dance Factory in Prießnitz und bisweilen auch Reiten. Zudem gehört sie zur Pond Groove Connection, einem musikalischen Gemeinschaftsprojekt von Teichgymnasium und Musikschule.

Die Schule fällt dem freundlichen Mädchen ganz offenkundig leicht. Mit einem Notendurchschnitt von 1,09 gehörte sie im letzten Schuljahr zu den Besten ihres Jahrgangs. Bleibt die Frage, ob sie ihr musikalisches Talent später vielleicht auch zum Beruf machen möchte. Das weiß Lara Lorenz noch nicht. Aber sie kann sich vorstellen, an der Leipziger Musikhochschule zu studieren.

Von Nikos Natsidis