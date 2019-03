Groitzsch

Leon entscheidet sich für den Selbsttest. Der 14-Jährige legt sich in ein Pflegebett, lässt sich von Altenpfleger Sven Dubielzick einen Gurt umschnallen und per Hebetechnik in ein anderes Bett transportieren. „Damit bringen wir zum Beispiel Bewohner, die nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt sind, ins Bad oder in den Rollstuhl“, sagt Pflegedienstleiterin Natalie Preinesberger.

Sie zeigte am Donnerstag fünf Schülern beim Girls’ und Boys’ Day den Arbeitsalltag in der Groitzscher Bella-Seniorenresidenz. „Bei uns an der Pegauer Oberschule war die Teilnahme freiwillig“, berichtete Leon. „Wir konnten wählen zwischen Pflegeheim, Mibrag oder normal in die Schule gehen.“

Schüler helfen Senioren bei Gedächtnistraining

Gemeinsam mit Mitschüler Justin unterstützte er Senioren beim Gedächtnistraining. Dabei ging es darum, dass die Heimbewohner Sprichwörter oder Lieder von früher wieder erkennen. „Das ist hier was ganz anderes als sonst. Die Menschen brauchen unbedingt Hilfe, sie können bestimmte Sachen nicht mehr alleine machen“, sagte Justin. Leon ergänzte: „Die Leute waren auch mal so jung wie wir und konnten alles und jetzt sind sie auf die Hilfe angewiesen.“

Leon testet die Hebevorrichtung, sein Mitschüler Justin (l.) bedient sie. Dabei unterstützen die Pfleger Sven Dubielzick (r.) und Philipp Preinesberger. Quelle: Claudia Carell

Justin möchte Mechatroniker werden. Trotzdem fand er den Praxis-Tag interessant: „Es ist ’ne Erfahrung“. Leon weiß noch nicht, welchen Beruf er später lernen will. „So ein Tag ist gut, um sich mal umzuschauen.“

31 Frauen und vier Männer arbeiten in Senioren-Residenz in Groitzsch

Auch die anderen Mitschüler fanden den Schnupperkurs im Pflegeheim gelungen. Berufswünsche haben die drei Achtklässler bereits. Leonie möchte später mal beim Rettungsdienst arbeiten, Quentin Verkäufer werden. Amira war am Donnerstag an der richtigen Stelle. „Ich könnte mir gut vorstellen, Altenpflegerin zu lernen“, sagte die 14-Jährige. Sie möchte unbedingt in einem sozialen Beruf arbeiten.

Der Pflegeberuf ist nach wie vor fest in Frauenhand. In der Groitzscher Seniorenresidenz arbeiten 35 Pflegekräfte: 31 Frauen und vier Männer. Einer von den Herren ist Sven Dubielzick. Der 29-Jährige absolvierte zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr im Pflegeheim. „Damals konnte man die Ausbildung erst mit 18 beginnen, jetzt geht das schon mit 16“, berichtet er.

Pfleger Sven Dubielzick : „Man braucht Empathie im Blut“

Heute würde er ohne Praxisjahr gleich direkt Altenpfleger lernen. „Das ist ein schöner Beruf mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten. Es ist nie langweilig.“ Wichtige Voraussetzungen sind seiner Meinung nach: „Man braucht Empathie im Blut und sollte gern im Team arbeiten.“

Warum eine Frau gern in der Autowerkstatt und ein Mann gern im Pflegeheim arbeitet – hier geht’s zum Video:

Wanderausstellung Mädchen und Jungen für neue Berufswege zu interessieren – das ist das Ziel des jährlich stattfindenden Girls’ und Boys’ Day. Jedes Frühjahr wird die Möglichkeit geboten, Berufsfelder kennenzulernen, die außerhalb einer traditionellen Orientierung liegen. So können sich Mädchen in naturwissenschaftlich-technischen Berufen umsehen und Jungen können einen Einblick in soziale, erzieherische oder pflegerische Bereiche erhalten. Zu diesem Thema gibt es die Wanderausstellung „Bau dir deine Zukunft!“, die noch bis Mitte nächster Woche in der Bornaer Dinterschule zu sehen ist. Warum sollten Mädchen nicht eine Ausbildung zur Elektronikerin, Mechanikerin, Verkehrsflugzeugführerin, Informatikerin oder Notfallsanitäterin wagen? Für Jungen werden die Berufe Erzieher, Psychologe, Friseur, Verwaltungsfachangestellter und Krankenpfleger vorgestellt. Auf zehn großformatigen Roll-Ups werden die Jugendlichen über Ausbildungswege, Inhalte und wissenswerte Fakten zu den Berufen informiert. Es ist möglich, die Ausstellung kostenfrei im Landkreis Leipzig auszuleihen. Interessenten wenden sich an die Gleichstellungsbeauftragte Konstanze Morgenroth in Borna unter Telefon 03433/241 4100 oder E-Mail Konstanze.Morgenroth@lk-l.de

Von Claudia Carell