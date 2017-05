Borna. Kabarett geht immer. Das ist seit Jahren so im Bornaer Stadtkulturhaus. Deshalb verwundert es nicht, dass die Programmplaner um Kulturmanagerin Gabriele Schitke auch im laufenden Jahr dafür sorgen, dass Liebhaber von Brett`l und Kleinkunst in der Location in der Sachsenallee auf ihre Kosten kommen. Von den etwa 90 Veranstaltungen in diesem Jahr im Stadtkulturhaus fallen zwölf unter die Rubrik Kabarett und Comedy, und Absatzschwierigkeiten bei den Tickets gibt es dabei nicht. Was für Gastspiele von Hochkarätern der Zunft wie der Dresdner Herkuleskeule ebenso gilt wie für Newcomer wie Roy Reinker aus Bad Lausick.

Insgesamt wurden im Stadtkulturhaus im letzten Jahr 35 000 Besucher gezählt, 15 000 davon bei Kulturveranstaltungen. Das bedeutet, dass rein statistisch jeder Bewohner der Kernstadt Borna ohne ihre Ortsteile einmal im Jahr im Stadtkulturhaus war. So allerdings lässt sich das nicht betrachten, „wir haben auch Besucher von außerhalb“, wie die Kulturmanagerin klar macht. Womit nicht nur das unmittelbare Bornaer Umland gemeint ist, sondern auch Besucher aus Leipzig, Dresden oder Chemnitz.

Eine feste Größe im Stadtkulturhaus sind die Anrechtskonzerte des Leipziger Symphonieorchesters (LSO). Da zahle es sich aus, dass LSO-Chefdirigent Heinz Rögner auf junge begabte Solisten setze, so Gabriele Schitke. Allerdings sei die Verlagerung des Bornaer Anrechtskonzerts vor einigen Jahren vom klassischen Freitagabend auf den Sonntagabend nicht sehr glücklich. 180 Konzertbesucher werden im Stadtkulturhaus im Schnitt gezählt. Der Saal bietet bei den Konzerten Platz für 250 Leute.

Zu den Höhepunkten, auf die sich Stadtkulturhausbesucher in diesem Jahr freuen dürfen, zählen zweifellos die Gastspiele der Kabarettisten Uwe Steimle (3. Juli), Baumann und Clausen (1. Oktober) und Gerd Dudenhöfer (30. November) sowie das Dinnerkonzert des LSO, das am 6. Oktober unter der Überschrift „Opera und Pasta“ steht. Weitere besondere Höhepunkte sind „Captain Cook und seine singenden Saxophone“ (19. Mai), die Australian Bee Gees Show (26. Mai) und die Südtiroler Weihnacht (10. Dezember). Wie in jedem Jahr gibt es das traditionelle Weihnachtsmärchen mit dem Neue Theater Zeitz sowie das Silvesterkabarett mit Meigl Hoffmann.

Dabei ist das Stadtkulturhaus aber auch gut gefüllt, wenn keine kartenpflichtigen Kulturveranstaltungen anstehen. Etwa durch die Tanzkurse der Leipziger Tanzschule Jörgens, die alldienstäglich stattfinden und bei denen im Jahr 2016 insgesamt 6240 Teilnehmer gezählt wurden. Die Musik und Kunstschule „Ottmar Gerster“ nutzt das Stadtkulturhaus ebenfalls – und zwar für Tanz- und Gesangsunterricht, woran im letzten Jahr 7450 Leute teilnahmen. Hinzu kommen Festakte wie Jugendweihe, Schulanfang und Schulabschlussveranstaltungen sowie Firmen- und Familienfeiern.

Dabei, betont Kulturmanagerin Schitke, ist Kultur in Borna keineswegs nur ans Stadtkulturhaus gebunden. Und sie verweist auf die großen Festivitäten, die auch 2017 nicht aus dem Bornaer Jahreskalender wegzudenken sind. Etwa das Sommerspektakel, auf das sich die Bornaer vom 21. bis 24. Juni freuen dürfen. Vom 25. bis 27. August findet das Lutherfest statt, während das Stadtfest wie immer rund um den Tag der deutschen Einheit und damit am 2. und 3. Oktober steigt. Nicht zu vergessen der Weihnachtsmarkt, der am 2. Dezember eröffnet wird und bis zum 21 Dezember dauert.

Von Nikos Natsidis