Kaffeetütenmodenschau beim Gemeindefest in Pegau

Pegau. Kaffee spielt bei den Gemeindefesten schon immer eine wesentliche Rolle. Neben der Verbindung mit frischem Kuchen aber hatte das Kirchspiel Pegau für seine Veranstaltung am Sonnabend einen besonderen Höhepunkt vorbereitet. Nach dem Familiengottesdienst in der Laurentiuskirche, Kurzweil mit Spiel, Spaß, Gesang und Musik im Pfarrgarten gab es eine„Kaffeetütenmodenschau“.

Zahlreiche Hobby-Models aus der Region präsentierten das Verpackungsrecycling der besonderen Art. Schon 1993 waren Kostüme aus den Folien fürs Connewitzer Straßenfest entstanden, mit der Zeit ist die Schau gewachsen und auf Tournee gegangen. „Hier sind in einer Auswahl fast 4000 Jahre Kultur- und Modegeschichte rund um den Erdball in spektakulären Kreationen zu sehen“, erklärte der Moderator in Pegau. Die Besucher bestaunten die Modelle Moccafix die Erste, Pharao und Prinz, Gladiatoren in Vierer-Gruppe, Bojar und Pompadour. Selbst ein Entwurf „Ballon mit Korb“ war zu sehen, wenn auch im, nicht über dem Garten.

Später gab noch die Konfi-Band eine „Zugabe“. Die musikbegabten Jugendlichen hatten bei ihrer Konfirmation Anfang Juni begeistert und durften nun nachlegen. Zum Ausklang des Festes wurde im Pfarrgarten gegrillt.

Von Mathias Bierende