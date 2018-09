Borna Anerkennung - Kahnsdorfer hat ein Herz für Schwalben Nisthöhlen für Schwalben an einem noch jungen Eigenheim sind selten. Deswegen übergaben zwei Mitarbeiter des Nabu die Plakette „Schwalben willkommen“ jetzt in Kahnsdorf besonders gern.

Peter Windolph (r.) und Christina Fischer (M.) vom Nabu schauen sich mit André Bauer (li.) die Nisthöhlen für Schwalben an dessen Haus in Kahnsdorf an. Quelle: André Neumann