Kakerlaken: Kammerjäger räuchert Wohnung in Borna aus

Borna. Über die erste Kakerlake hat Leonore Eichler noch hinweggesehen und sie „entsorgt“. Als dann jedoch immer mehr auftauchten, wurde die Mieterin stutzig und informierte die Hausverwaltung. 41 Jahre lang wohnt sie mittlerweile mit ihrem Mann in der Magdeborner Straße, „und noch nie hatten wir Ungeziefer in der Wohnung“, erzählt sie.

Der Wohnblockeigentümer, seit Anfang des Jahres die Adler Real Estate AG mit Sitz in Berlin, reagierte umgehend und beauftragte einen Kammerjäger, der in der vergangenen Woche die Räume der Familie „ausgeräuchert“ hat. Leonore Eichler vermutet, dass die Tiere aus der Wohnung der neu eingezogenen Nachbarn kommen und sich über Rohrleitungen den Weg in ihre Wohnung gesucht haben. „Seit wir hier leben, gab es das noch nie“, macht ihr Mann deutlich. Zunächst habe er das Hygieneamt informiert, das jedoch nicht zuständig sei, schließlich meldete er das Auftreten der unerwünschten Gäste dem Hauseigentümer.

Nach dem Besuch des Kammerjägers hat die Familie erst einmal wieder Ruhe, „wir gehen aber davon aus, dass wir bald wieder die Viecher haben“, ist sich Eichler sicher. Denn seiner Meinung nach hätte das gesamte Haus ausgeräuchert werden müssen. „Aus unserer Wohnung jedenfalls kamen die Kakerlaken nicht“, betont er.

Rolf-Dieter Grass, Sprecher der Adler Real Estate, bestätigt den gesamten Vorfall, hält es aber für ausgeschlossen, dass die Nachbarn ursächlich für das Auftreten der Küchenschaben sind. „Was immer andere Mieter vermuten mögen: Die Wohnung der benachbarten Familie war nicht betroffen“, teilt er mit.

Die auch als Küchenschaben bezeichneten Kakerlaken leben meist versteckt, sind vorwiegend nachtaktiv und meiden Licht. Sie sind vorwiegend in großen Gruppen anzutreffen, weshalb ein Schabenbefall dann gleich recht intensiv ausfällt. Schaben bewegen sich durchweg laufend fort und sind bekannt für ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit.

Von Julia Tonne