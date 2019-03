Rötha/Espenhain

Für die einen waren es Helden, Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit, für andere Spione, Agenten des Westens, Feinde des Sozialismus. Drei Männer und eine Frau aus Borna und Pötzschau sind im Sommer 1953 in der DDR wegen der Zusammenarbeit mit einer westlichen Geheimdienstorganisation zu langen Zuchthausstrafen verurteilt worden.

Die Geschichte war für den Lobstädter Heimatforscher Werner Winkler (69) Anlass, sich mit einem Auswuchs des Kalten Krieges zu befassen, der bis in den Raum Borna und ins Braunkohlenwerk Espenhain reichte: Unterwanderung und Spionage durch den Verein KgU. Am Sonnabend, 30. März, hält er im „Haus der Zukunft“, dem ehemaligen Gemeindezentrum von Espenhain dazu einen Vortrag.

Werner Winkler hat sich mit der Geschichte des Braunkohlenwerks in Espenhain beschäftigt. Quelle: Ralf Seegers

Verein in Westberlin wollte die DDR mittels Spionage bekämpfen

Die Abkürzung KgU steht für Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Dahinter verbarg sich zwischen 1948 und 1959 ein Verein in Westberlin, der sich unter anderem zur Aufgabe gestellt hatte, die DDR mittels Spionage und Sabotage zu bekämpfen.

Der Verein hatte in seinen Hochzeiten bis zu 600 Unterstützer, die als V-Leute in der sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR tätig waren. Unterstützt und kontrolliert wurde er vom US-Geheimdienst CIA. Die private Stiftung „Ford-Foundation“ soll dabei eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben.

Das Haus der Zukunft in Espenhain, in dem am 30. März der Vortrag stattfindet. Quelle: André Neumann

Werner Winkler interessierte die Geschichte des Espenhainer Braunkohlenwerks

Winkler beschäftigt sich seit 1990 mit der Geschichte des Espenhainer Braunkohlenwerkes und hat darüber schon mehrere Texte veröffentlicht und auch Vorträge gehalten. Auf das Wirken der KgU, gewissermaßen als eine Auswirkung der europäischen Nachkriegsauseinandersetzungen auf das Werk in Espenhain, stieß der Lobstädter durch einen Doktoranden, mit dem er bei Recherchen an historischen Stoffen gelegentlich zusammenarbeitet. Der händigte ihm drei Kopien alter LVZ-Exemplare von 1953 aus, in denen über den Prozess gegen die KgU-Agenten berichtet wurde.

Winkler wurde aufmerksam, das Thema fesselte ihn. Er versuchte zunächst über Leipziger Gerichte an die damaligen Akten heranzukommen, dann über das Staatsarchiv. Schließlich führte aber kein Weg an der Stasi-Unterlagenbehörde vorbei, denn fast alle Akten über die damaligen Prozesse waren beim Geheimdienst der DDR gelandet.

Vier Personen haben in Espenhain für Geheimdienst gearbeitet

Knapp siebzig Seiten erhielt Winkler auf Antrag: die Anklageschrift des Staatsanwaltes, das Urteil, die Urteilsbegründung und die späteren Gnadenentscheide, die die Haftstrafen verkürzten. Den Hintergrund über den KgU erfuhr er vom Historiker Enrico Heitzer, der ein Buch über diesen Verein geschrieben hat.

Die vier, die in Espenhain und Borna für den KgU gearbeitet haben sollen, waren der Autoelektriker Heinz G. und dessen Frau, die beiden anderen waren ein Autoschlosser in Espenhain und ein Lagerleiter der Konsumgenossenschaft in Borna. Kontakt zu dem Westberliner Verein sollen sie 1951 auf einer Dienstreise nach Westberlin bekommen haben.

6000 propagandistische Flugblätter und Klebezettel verteilt

Laut Urteil sollen sie insgesamt bis zu 6000 propagandistische Flugblätter und Klebezettel verteilt haben. Sie sammelten Adressen und Personendaten, sollen unter anderem Zugangsskizzen des Werkes geliefert haben und Informationen über die Versorgungslage im Kreis Borna. Aufgeflogen sind die vier letztlich auch im Zusammenhang mit den Ereignissen des Aufstandes am 17. Juni 1953 in der DDR.

Über dieses dramatische Kapitel deutsch-deutscher Nachkriegsgeschichte, das direkt vor unserer Haustür spielte und nur ein knappes Menschenleben zurück liegt, erzählt Werner Winkler ausführlich in Wort und Bild unweit vom Schauplatz des damaligen Geschehens. Sein Vortrag, den der Kulturverein Kuhstall aus Großpösna unter dem Titel „Widerstand und Spionage im Kalten krieg“ präsentiert, beginnt 16 Uhr.

30. März, 16 Uhr Haus der Zukunft, Wolfschlugener Weg 1, Espenhain (ehemaliges Gemeindeamt)

Von André Neumann