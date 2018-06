Borna Elstertrebnitz - Kanalbau geht im Ortsteil Oderwitz weiter In Kürze beginnt in Elstertrebnitz der nächste Abschnitt beim Kanal- und Straßenbau. Im Ortsteil Oderwitz werden unter anderem 210 Meter Schmutzwasserkanal verlegt. Auch ein Stück Trinkwasserleitung wird erneuert.

Der nächste Abschnitt beim Kanalbau in Elstertrebnitz steht an, diesmal im Ortsteil Oderwitz. In der Vergangenheit wurde unter anderem in Greitschütz gebaut. Quelle: Mathias Bierende