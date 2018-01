Kantor aus Südkorea präsentiert letztmals Röthaer „Silberklänge“

Nach drei Jahren endet im Mai für Jihoon Song aus Südkorea die Vertretungszeit als Kantor in Rötha. Zum dritten und letzten Mal präsentiert er für 2018 die „Silberklänge“. Die Anstellung des 32-Jährigen als Kantor in Rötha endet am 2. Mai. Dann kehrt Kantorin Elisabeth Höpfner aus der Elternzeit zurück.