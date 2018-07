Borna

Für das ehemalige Freibad in der Bornaer Wyhraaue schlägt nun wirklich die letzte Stunde. Seit einiger Zeit schon ist der Abriss der Gebäude und Bassins im Gange, und spätestens zum Jahresende dürfte es nur noch Erinnerungen daran geben.

Dokumentenkapsel gesucht

Nebenher läuft auch noch eine spezielle Suchaktion – und zwar nach der Kapsel mit Dokumenten und Gegenständen vom Tag der Grundsteinlegung des Freibades in den 60er-Jahren, die – höchstwahrscheinlich – im Erdboden versenkt worden ist.

Im Bornaer Freibad läuft der Abriss auf Hochtouren Quelle: Jens Paul Taubert

Das ist bei Bauprojekten größerer Art guter Brauch und war auch schon zu DDR-Zeiten üblich. Beim Umbau der einstigen Volksschwimmhalle in der Deutzener Straße, dem heutigen Jahnbad, wurde eine Kapsel im Mauerwerk eingebracht, sagt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Inhalt: Münzen, eine Bauzeichnung und die aktuelle LVZ.

Hinweise im Rathaus willkommen

„So dürfte es auch beim Bau des Freibades gewesen sein.“ Allerdings weiß niemand, wo das gute Stück in der Erde liegt. Wer dazu Hinweise geben kann, ist in der Stadtverwaltung höchst willkommen.

Blick ins Freibad Borna aus dem Jahr 1977. Weiß jemand, wo die Dokumentenkapsel von der Grundsteinlegung liegt? Quelle: ahnelt

Denn die Zeit drängt. Der Abriss der Anlagen, den der Stadtrat nach dem gescheiterten Bürgerbegehren vom Mai 2016 beschlossen hatte, läuft auf Hochtouren. Die einstigen Umkleidekabinen sind weg. Die Oberbürgermeisterin: „Aber es gibt noch intakte Wegebeziehungen“, das heißt, dass die Struktur des Freibades noch erkennbar ist. „Wenn die Bagger erst darüber gefahren sind, geht das nicht mehr.“

Nun Geschichte - Blick auf das geschlossene Freibad, als noch keine Abrissarbeiten gelaufen sind. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Schließung des Bades, das in Borna spätestens seither zu einen Sehnsuchtssymbol geworden ist, war im Jahr 2006 aus Kostengründen beschlossen worden. In der Folge hatte sich ein Verein gegründet, der sich die Wiedereröffnung des Bades auf die Fahnen geschrieben hatte. Das Bad war in den 60er-Jahren im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks (NAW) und damit von vielen Bornaern selbst gebaut worden.

An das Freibad soll später eine Tafel erinnern. Das Areal wird wieder in den Zustand vor Errichtung des Bades versetzt, so dass es statt der Badebecken wieder einen Teich gibt. Zudem sind Anpflanzungen geplant.

Von Nikos Natsidis