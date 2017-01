Borna. Was einst im Wald begann, hat sich mittlerweile zu einem familiären Bornaer Verein entwickelt, in dem Techniken der Selbstverteidigung im Fokus stehen. Der Shotokan Karate-Do ist gerade 15 Jahre alt geworden und blickt auf seine Anfänge zurück.

Und die liegen noch weiter in der Vergangenheit als 15 Jahre. Kurz vor der Wende hatten sich Kampfsportbegeisterte zusammengefunden, um mit Hilfe eines Karate-Buchs aus dem Westen die ersten Grundlagen zu erlernen. „Im Wald am Witznitzer Schacht haben wir unsere Handkanten damals geschärft“, sagt der heutige Vorsitzende Michael Borchert. An einen Verein war zu der Zeit aber noch nicht zu denken. Anfang der 90er Jahre trainierten die damals rund 15 Sportler in der Reithalle am Breiten Teich. Umzüge in die anderen Hallen der Stadt folgten in regelmäßigen Abständen. „Nach dem sechsten oder siebten Umzug haben wir uns dann doch entschlossen, einen Verein zu gründen. Schon, damit wir eine feste Bleibe bekommen“, erklärt der hauptverantwortliche Trainer. Seit nunmehr fünf Jahren ist die Halle in Gnandorf ihr Domizil, der bisherige Mitgliederstamm noch in etwa der gleiche. „Ziel der Gründung des Vereins und auch heute noch ist das Trainieren von Techniken zur Selbstverteidigung“, macht Borchert deutlich. Es gehe weniger um Wettkämpfe und Gürtel, sondern darum, auf kritische Situationen vorbereitet zu sein, diese zu kontrollieren oder zu vermeiden.

Voraussetzung dafür ist allerdings das Wissen darüber, dass Konflikte nach verschiedenen Grundmustern ablaufen und diese in Eskalationsstufen eingeteilt werden. „Bei uns trainieren Mann und Frau das richtige Verhalten in jeder Stufe, damit man sie von Anfang an dominieren kann“, macht Borchert deutlich. Allerdings gehe es bei dem Training nicht nur um die Praxis, sondern auch um theoretische Grundlagen.

Beginn der Praxis sind immer Aufwärmphasen, anschließend werden Angriffe und Konter am Partner oder an den Pratzen geübt. Letztes Element des fast zweistündigen Trainings sind kleine Übungskämpfe, „denn bei diesen verbessert man seine Technik effizient“, so Borchert.

Angesprochen sind sowohl Männer als auch Frauen ab 16 Jahren, Selbstverteidigung zu lernen, Grundkenntnisse sind nicht notwendig. Borchert wirbt vor allem damit, dass Shotokan Karate-Do ein familiärer Verein ist. Wer Kinder habe, könne diese gerne mitbringen und in der Halle spielen lassen. „Meist sind ohnehin mehrere Kinder da, das ist also Training mit Betreuung“, sagt er. Doch nicht nur der Sport stehe im Mittelpunkt, auch Ausflüge mit den Familien seien nicht wegzudenken.

Trainiert wird jeden Freitag von 19.15 Uhr bis 21 Uhr in der Sporthalle Gnandorf. Wer Karate gerne ausprobieren will, kann sich bei Michael Borchert unter der Telefonnummer 0151/14 44 20 10 melden.

Von Julia Tonne