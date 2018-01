Karneval Club macht „Rötha great again“

Rötha. Wo andere lediglich viel twittern, aber nichts zustande bringen, sind die Röthaer Faschingsfreunde längst einen Schritt weiter. Am Sonnabend machte der Karneval Club Rötha seine Stadt „great again“. Im ausverkauften Volkshaus stellten die beiden Moderatoren Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen ihre Pläne vor: „Wir bauen eine Mauer um den Röthaer Wasserturm und lassen die Böhlener dafür bezahlen.“

Hella von Sinnen (li.) und Hugo Egon Balder (re.) mit Prinzen- und Kinderprinzenpaar. Quelle: Julia Tonne

Bei den Böhlenern sorgte das durchaus für Verständnis. So zeigte sich das Prinzenpaar Ralf und Sandra, das in der Nachbarstadt lebt, genauso verständnisvoll wie der Böhlener Stadtrat Mirko Altmann.

Sehr genau nahmen es die Röthaer anlässlich der 55. Saison des KCR mit der Ansprache an die Besucher. „Liebe Gäste und Gästinnen, liebe Männer und Männerinnen“, machte Balder die Narren im Publikum auf die einzelnen Programmpunkte aufmerksam. Und die reichten von den Auftritten der Sektperlen über Choreographien der Piccolos bis hin zum Saunabesuch von Präsidentin Alexandra Feierabend mit ihrer Freundin Sabine. Und letzterer hatte es in sich. Worum schließlich drehen sich Gespräche zwischen Frauen in der Sauna? Um Männer.

Schneewittchen kam zusammen mit ihren sieben Zwergen zur großen Party des KCR. Quelle: Julia Tonne

Auch Hella von Sinnen nahm sich des Themas an. Und erzählte munter aus ihrem Leben und ihrem Alltag. Das Bett wurde keineswegs ausgespart, gehört Sex darin schließlich zur schönsten Nebensache der Welt. „Aber wissen Sie, welche Stellung dabei die langweiligste ist? Wenn einer unten liegt, aber keiner oben.“ Wie es bei Frauen üblich ist, schafften es auch die Diäten in die Top Ten der Themen. „Und wenn ich mit Hunger einkaufen gehe, bin ich hinterher stolzer Besitzer der Regale zwei bis fünf.“

Tanz beim Karneval in Rötha. Quelle: Julia Tonne

Von Julia Tonne