Groitzsch

Freud und Leid liegen oft eng beieinander. Das haben in jüngster Vergangenheit auch die Faschingsfreunde des Groitzscher Carnevalclubs (GCC) zu spüren bekommen. Im Alter von nur 26 Jahren war im September ihr Cheftechniker und Mitglied des Männerballetts, Dennis Kirmse, an Leukämie verstorben.

Gemeinsam an Dennis erinnern

„Wir feiern zwar am 11. November traditionell unsere Saisoneröffnung“, berichtet die GCC-Sprecherin Jennifer Frischbier, „aber wir möchten uns an diesem Tag auch gemeinsam an ihn erinnern.“

Aktion für Knochenmarkspenden

Noch mit Dennis zusammen hatten die Karnevalisten geplant, am 11.11. eine Spendenaktion zugunsten der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS auf dem Groitzscher Markt durchzuführen. „Leider kann er jetzt nicht mehr mit dabei sein“, so Jennifer Frischbier. Er habe es sich so sehr gewünscht, damit vielen anderen Betroffenen zu helfen.

Buntes Programm auf der Bühne

Gemeinsam mit dem Groitzscher Carnevalsverein Schnaudertaler Burgnarren sorgt der GCC am 11. November ab 10.30 Uhr wie gewohnt für ein buntes Programm auf der Bühne. Die kulinarische Versorgung ist mit Rostern, selbst gebackenem Kuchen und Getränken sichergestellt. Außerdem gibt es eine Flohmarkt-Tombola. Der gesamte Erlös aus Tombola und Imbiss fließt an die DKMS.

Auch Geldspenden willkommen

Darüber hinaus wird um Geldspenden geworben, weil allein die Registrierung 35 Euro kostet, und es sind am 11. November in Groitzsch Registrierungen bei der DKMS möglich.

Von Kathrin Haase