Kitzscher

Wenn in Kitzscher Fasching gefeiert wird, dann ist das etwas ganz Besonderes. Denn es gibt einiges, was die Narren von anderen in der Region unterscheidet. Das fängt schon beim Vorsitzenden des Karneval Vereins Kitzscher (KVK) an. Denn was Ralf Kösser vorweisen kann, dürfte Seltenheitswert haben. Der heute 76-Jährige ist seit 40 Jahren Chef der örtlichen Närrinnen und Narren. „Andere Vereine haben längst ihren dritten oder vierten Präsidenten“, so Kösser. Doch er sei von den Mitgliedern immer wieder aufs Neue gewählt worden. Das habe natürlich auch ganz praktische Gründe. „Ich kann als Rentner ja tagsüber viele Dinge erledigen, die Berufstätige gar nicht schaffen können.“

Zur Galerie Beim Karneval Verein Kitzscher sind alle mit Begeisterung dabei – vom Vorsitzenden Ralf Kösser bis zu den jüngsten Tänzern.

Wenn sich Kösser umschaut, dann blickt er auf einen überaus erfolgreichen Verein. Mit stolzen 68 Mitgliedern habe man die höchste Zahl aller Zeiten vorzuweisen. „Wenn das so weiter geht, dann überholen wir noch Köln“, sagte Kösser in seiner Ansprache am Sonnabend im Rittersaal. Immerhin 31 Mitglieder seien Kinder und Jugendliche. „Die kleinen Mädels kommen von allein, deshalb nehmen wir derzeit auch keine neuen auf. Das muss ja noch beherrschbar bleiben.“ Kössers Fazit: „Wir sind ein gesunder und funktionierender Verein.“ Neue Leute seien eher bei den Männern gefragt, der Elferrat brauche also durchaus noch Verstärkung.

Nächstes Jahr ist Michael-Jackson-Programm geplant

Wie jung und quicklebendig der KVK ist, zeigten die Auftritte der Garden. Die kleinen Gruppen seien gut besetzt, bei den Großen mit 14 oder 15 Jahren wird es schon knapper. „Glücklicherweise haben wir da auch zwei Jungs, Max und Phillip halten zusammen wie Pech und Schwefel und haben immer viele Ideen“, sagte Diana Simon, die sich gemeinsam mit Rita Bernhard um die Tanzgruppen kümmert. Das bisher erfolgreichste Tanzprogramm sei vor fünf Jahren der „König der Löwen“ gewesen. „Im kommenden Jahr soll ein Michael-Jackson-Programm auf die Bühne gebracht werden“, verriet Diana Simon. „Das ist natürlich sehr schwer, denn es soll ja perfekt werden.“

Weihnachtsmärchen muss in drei Wochen stehen

Perfektion sei auch bei der Aufführung des diesjährigen Weihnachtsmärchens gefragt, das in drei Wochen stehen muss. „Und wenn das Outfit nicht stimmt, dann stimmt der ganze Tanz nicht“, meinte Rita Bernhard mit Blick auf die aufwendige Kostümierung.

Der 15-jährige Max ist schon seit zehn Jahren in der Tanzgruppe: „Wir sind ein tolles Team, dass passt einfach.“ Und ein anspruchsvoller Sport sei das Training allemal. Auch die Zukunft hat er schon fest im Blick. „Im Jahre 2012 will ich Prinz sein. Ich hoffe auf eine hübsche Prinzessin, ich habe da sogar schon eine im Visier.“

Anne und Toni sind das Prinzenpaar

Das aktuelle Prinzenpaar der 55. Faschingssession heißt Anne und Toni Fritsche. Die beiden 29-Jährigen sind auch im richtigen Leben ein Paar, verheiratet sind sie seit August 2017. „Ich wurde am Rande eines Fußballspiels vom Elferratsmitglied Andreas Friedrich angesprochen, ob ich nicht Prinz sein möchte“, berichtete Toni. Ganz neu sei das Amt für ihn nicht gewesen, schließlich war er schon zweimal Kinderprinz. „Ich habe dann meine Frau gefragt, und sie hat zum zweiten Mal Ja gesagt.“ Nun führen die beiden jungen Leute die närrische Stadtregierung. Anne stammt ursprünglich aus Kamenz, Toni wuchs in Kitzscher auf, beide wohnen aktuell noch in Leipzig. Doch jetzt wollen beide zurück, der Hausbau ist bereits vorbereitet.

Viel Applaus für die ganz kleine Tanzgarde

Perfekt vorbereitet zeigten sich auch die Närrinnen und Narren beim Programm im Rittersaal. Keine Frage, dass besonders die ganz kleine Tanzgarde für viel Applaus sorgte. Gut an kam auch die Büttenrede von Thomas Roth alias „Bummi“ unter dem Motto „Früher war alles besser“. Beispiel gefällig? „Da hat doch vor über hundert Jahren Alexander Graham Bell das Telefon erfunden, damit wir uns unterhalten können, auch wenn wir in unterschiedlichen Städten sind. Dann hat Apple 2007 das iPhone erfunden, damit wir uns nicht unterhalten können, obwohl wir am selben Tisch sitzen.“ Sein Fazit: Leben ist das, was an einem vorbeizieht, während man sich mit seinem Smartphone beschäftigt.

Von Bert Endruszeit