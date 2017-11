Karnevalisten in Pegau und Groitzsch starten auf den Märkten in die neue Saison

Pegau/Groitzsch. Bei Sonne und Wärme kann jeder feiern. Wer ein ordentlicher Faschingsjünger in der Elsterregion ist, wird am späten Sonnabendvormittag aber auch Temperaturen um acht Grad Celsius und womöglich Regen trotzen. Schließlich kann eine Narrensaison in Pegau und Groitzsch nicht ohne ihre Eröffnung am 11.11. funktionieren.

Der (PKK) nennt für übermorgen gleich drei Höhepunkte, wobei er sich zu Beginn einen kommunalen Akt einverleibt. Schließlich wird gegen 10.45 Uhr der umgestaltete Markt der Stadt feierlich freigegeben. „Bürgermeister Frank Rösel wird mit den Prinzenpaaren das Band zerschneiden“, kündigt Vereinssprecherin Francis Günther-Köhler an. Kurz darauf – natürlich 11.11 Uhr – wird die närrische Saison eingeläutet, wobei der Bürgermeister den Rathausschlüssel für die 5. Jahreszeit bis Aschermittwoch an die Karnevalisten übergeben soll.

PKK-intern gibt es zuvor ein Vereinsfrühstück beim noch amtierenden Prinzenpaar Madeleine & Tilo, ehe der Kremserzug mit Kutschen und Schalmeienorchester Taucha das neue Prinzenpaar von außerhalb der Stadtgrenzen abholt und auf den Markt bringt.

In Pegau muss Bürgermeister Frank Rösel wieder den Rathausschlüssel an die Karnevalisten herausgeben. Quelle: Mathias Bierende

Hier beginnt der Trubel schon 10.30 Uhr. Die 54. Karnevalssaison steht unter dem Motto „Auf Pegaus Jahrmarkt ist was los und der Spaß wird riesengroß!“ Wie bewährt, führt Uwe Roth durch das Showprogramm mit Darbietungen des Vereins. Auch die Guggemusik „Blablös“ wird aufspielen. Der PKK will den Auftakt mit seinen Gästen bis in die späten Nachmittagsstunden zelebrieren. „Wir ziehen dann gleich ins Volkshaus weiter, wo ab 19 Uhr die große Karnevals-Opening-Party mit dem DJ-Team Umpa Lumpa stattfinden wird“, sagt Francis Günther-Köhler. Die Musiker sind vom Jugendfasching in der Schlosshalle bekannt und wollen den Abend zum dritten Höhepunkt des Tages gestalten.

In der Nachbarstadt erlebt am Sonnabend der längst bewährte Doppelstart eine weitere Auflage. Der (KCK) am Abend zur großen Form auflaufen. Die Eröffnung seiner 42. Saison steigt im Gasthof „Grüne Eiche“ in Werben unter dem Motto „In der Hummel ist was los!“. Für die Tanzrhythmen sorgt die Diskothek Orion.

Von Olaf Krenz